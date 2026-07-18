Ile Maurice: Deux affaires signalées à Curepipe et Phoenix

Deux affaires de maltraitance impliquant des personnes âgées ont été rapportées à la police le jeudi 16 juillet. À Curepipe comme à Phoenix, ces incidents mettent en lumière des situations familiales ou de voisinage qui ont dégénéré, laissant derrière elles des victimes fragilisées.

À Forest-Side, un homme âgé de 60 ans a consigné une plainte après avoir été agressé à la suite d'une dispute survenue quelques jours plus tôt. Les faits se seraient déroulés le mardi 14 juillet 2026, vers 20 h 30.

Selon les informations recueillies par la police, le sexagénaire, qui réside à Forest-Side, aurait eu une discussion avec deux hommes du même quartier. La situation aurait rapidement pris une autre tournure lorsque l'un d'eux lui aurait adressé des paroles agressives avant de lui porter un coup de poing à l'oeil gauche avec sa main droite.

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L'autre homme impliqué lui aurait ensuite donné une gifle à l'arrière de la tête. Sous la violence des coups, la victime a été blessée à l'oeil gauche et aurait commencé à saigner. Face à son état, il a été conduit à l'hôpital Jawaharlal Nehru (JNH), où il a été admis le 14 juillet. Après deux jours de soins et de surveillance médicale, il a finalement pu quitter l'établissement hospitalier le 16 juillet.

Les deux suspects, identifiés par la police, sont actuellement recherchés.

À Phoenix, un retraité porte plainte contre son fils

Toujours le 16 juillet, une autre affaire de maltraitance envers une personne âgée a été signalée à Phoenix.

Un retraité de 62 ans, domicilié dans la région, s'est présenté à la police après un incident survenu le même jour, vers 9 heures, à son domicile.

Selon sa déclaration, une discussion aurait éclaté avec son fils âgé de 30 ans. Au cours de cette dispute, ce dernier lui aurait adressé des insultes avant de le pousser sur un canapé.

La victime, qui n'a pas subi de blessure, a toutefois expliqué aux policiers qu'elle craignait pour sa sécurité après cet incident. Les policiers de Phoenix ont rapidement procédé à l'arrestation du suspect le jour même. Il a été placé en détention au centre de détention de Vacoas, sur ordre d'un ASP, en attendant sa comparution devant la justice.

Ces deux affaires rappellent la vulnérabilité de certaines personnes âgées face aux violences physiques ou psychologiques, parfois dans leur propre environnement. Les autorités encouragent les victimes ou témoins de tels actes à les signaler afin qu'une intervention puisse être menée rapidement.