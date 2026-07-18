Congo-Kinshasa: Onze zones de santé ciblées par de nouvelles initiatives de l'ONUSIDA contre le VIH en Ituri

L'ONUSIDA a lancé jeudi 16 juillet deux projets de soutien communautaire en faveur des personnes vivant avec le VIH à Bunia (Ituri). Selon les organisateurs, ces initiatives visent à protéger les personnes séropositives contre de nouvelles menaces sanitaires tout en garantissant leur accès régulier aux traitements antirétroviraux.

Marie-Marguerite Molnar-Ako, Représentante pays de l'ONUSIDA en RDC, renseigne que les interventions ciblent essentiellement les femmes enceintes et les enfants vivant avec le VIH.

Elle précise que ces projets couvrent onze zones de santé des territoires d'Irumu, Djugu et Mambasa. Ils seront exécutés pendant deux mois par l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH (UCOP+) et l'ONG AORS.

Parmi les zones de santé figurent celles de Bunia, Nyakunde, Rwampara, Nizi, Mungwalu, Komanda et Mambasa, considérées comme les plus exposées à l'épidémie d'Ebola.

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Une urgence sanitaire malgré Ebola

D'après les données sanitaires de cette province, sur les 35 000 personnes vivant avec le VIH, environ 24 000 reçoivent des traitements antirétroviraux.

Cela permettra d'assurer la continuité des soins et de réduire les risques de vulnérabilité de ces populations face à la flambée d'Ebola, poursuit Marie-Marguerite Molnar-Ako.

Pour l'ONUSIDA et ses partenaires, le maintien des services essentiels de lutte contre le VIH demeure une priorité ; même en période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie Ebola, officiellement déclarée en RDC depuis le 15 mai dernier.

Dans le cadre de ces projets, une distribution à domicile des médicaments antirétroviraux est prévue afin de limiter les déplacements des bénéficiaires et de maintenir leur adhésion au traitement.

De plus, pour faire face à l'épidémie d'Ebola, des séances de sensibilisation aux mesures de prévention seront organisées au niveau communautaire.