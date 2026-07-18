Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi engage le pays dans « un dialogue national inclusif »

Le Président de la République annonce la tenue d'un « dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain, destiné à consolider la cohésion nationale dans le respect des institutions et de la Constitution ».

L'annonce a été faite, vendredi 17 juillet 2026, par le Cardinal Fridolin Ambongo, à l'issue d'une audience que Félix-Antoine Tshisekedi a accordée aux représentants de principales confessions religieuses de la DDC.

« Nous nous réjouissons de cette annonce et exprimons notre gratitude au Chef de l'État », a déclaré le Cardinal Ambongo au nom de la délégation des chefs religieux. Selon lui, cette initiative concrétise les efforts engagés par le Président de la République en faveur de la paix, de la cohésion nationale et du renforcement de l'unité du pays.

Il a aussi salué la contribution des autres chefs d'Etat qui ont contribué à ces efforts, citant notamment ceux du Burundi et du Congo-Brazzaville.

Les conditions de ce dialogue seront précisées chemin faisant, a poursuivi le Cardinal, appelant tous les Congolais de s'inscrire dans cette dynamique pour que le peuple congolais puisse vivre en paix. Pour lui, la RDC a besoin de communion de ses filles et fils pour faire face à l'agression rwandaise.