Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi engage le pays dans « un dialogue national inclusif »

17 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Président de la République annonce la tenue d'un « dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain, destiné à consolider la cohésion nationale dans le respect des institutions et de la Constitution ».

L'annonce a été faite, vendredi 17 juillet 2026, par le Cardinal Fridolin Ambongo, à l'issue d'une audience que Félix-Antoine Tshisekedi a accordée aux représentants de principales confessions religieuses de la DDC.

« Nous nous réjouissons de cette annonce et exprimons notre gratitude au Chef de l'État », a déclaré le Cardinal Ambongo au nom de la délégation des chefs religieux. Selon lui, cette initiative concrétise les efforts engagés par le Président de la République en faveur de la paix, de la cohésion nationale et du renforcement de l'unité du pays.

Il a aussi salué la contribution des autres chefs d'Etat qui ont contribué à ces efforts, citant notamment ceux du Burundi et du Congo-Brazzaville.

Les conditions de ce dialogue seront précisées chemin faisant, a poursuivi le Cardinal, appelant tous les Congolais de s'inscrire dans cette dynamique pour que le peuple congolais puisse vivre en paix. Pour lui, la RDC a besoin de communion de ses filles et fils pour faire face à l'agression rwandaise.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.