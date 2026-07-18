Afrique: Le forum international MEDays 2026, du 25 au 28 novembre à Tanger

La 18e édition du Forum international MEDays se tiendra du 25 au 28 novembre prochain au Palais des Arts et de la Culture de Tanger, sous le thème « Monde fragmenté : Le temps des choix », ont annoncé jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Placée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition intervient dans un contexte international marqué par une fragmentation durable de l'ordre mondial, la recomposition des alliances, l'affirmation de nouvelles souverainetés et l'intensification des rivalités géopolitiques, économiques, énergétiques et technologiques, ont précisé la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus qui organisent cet événement.

« Guidé par la Vision multidimensionnelle du Souverain et inscrit dans les Orientations Royales d'une politique étrangère marocaine clairvoyante, ambitieuse et proactive, le « Forum du Sud » s'est affirmé, depuis sa création en 2008, comme une plateforme de dialogue stratégique, un outil d'influence et un instrument majeur de 'soft power' et de projection du Royaume. Il contribue à valoriser le rôle du Maroc comme Nation de stabilité, de coopération, d'ouverture et de rapprochement entre l'Afrique, l'Atlantique, le monde arabe, la Méditerranée et ses partenaires internationaux », soulignent les organisateurs.

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Le thème de cette 18e édition traduit, selon la même source, la nécessité de dépasser le seul constat des crises pour interroger les décisions, les arbitrages et les responsabilités qui détermineront les rapports de force et les équilibres de demain.

Face à ces transformations, les MEDays 2026 placeront au coeur de leurs travaux les choix stratégiques auxquels sont confrontés les États, les institutions et les acteurs économiques. Les débats porteront notamment sur les souverainetés, les alliances, le leadership, la sécurité, l'industrialisation, l'énergie, les nouvelles chaînes de valeur, l'intelligence artificielle, les ressources stratégiques ainsi que les dynamiques de coopération africaine, atlantique et Sud-Sud.

Pour l'Afrique et les pays du « Sud global », l'enjeu est de renforcer leur capacité de décision, de sécuriser leurs intérêts stratégiques et de participer pleinement à la définition des nouveaux équilibres internationaux.

Fidèles à leur vocation et à leur ADN, les MEDays offriront, une fois encore, une tribune crédible, structurée et influente permettant aux nations du Sud de formuler leurs priorités, de porter leurs propositions et de dialoguer d'égal à égal avec leurs partenaires internationaux, relève la même source.

Plus de 8.000 participants, plus de 300 intervenants internationaux et des délégations issues de plus de 130 pays sont attendus autour de 65 sessions et tables rondes, fait savoir la même source, notant que Chefs d'État et de Gouvernement, ministres, lauréats du Prix Nobel, personnalités internationales de premier plan, dirigeants d'organisations internationales, acteurs économiques et experts internationaux confronteront leurs visions et leurs expériences durant quatre journées consacrées à l'analyse des mutations mondiales et à l'élaboration de réponses concrètes.

La première journée du Forum sera consacrée au MEDays Investment Summit - MIS, dimension économique et opérationnelle des MEDays, dédié aux investissements structurants, aux partenariats public-privé et au financement des priorités de développement et de souveraineté des économies africaines et émergentes, conclut le communiqué.