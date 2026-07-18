Congo-Kinshasa: Le think tank RDC Stratégie lance « Vision RDC 2060 » pour préparer une génération de bâtisseurs

A quoi ressemblera la République démocratique du Congo en 2060, année du centenaire de son indépendance ? Et comment préparer dès aujourd'hui une génération capable de relever les défis de demain ? C'est à ces questions que veut répondre le programme « Vision RDC 2060 : Ambassadeurs du Futur », une initiative portée par le think tank RDC Stratégie.

Invités du magazine 100 % Jeunes de Radio Okapi, les responsables de cette organisation ont présenté les objectifs de ce projet, qui vise à développer chez les jeunes une culture de la prospective, du leadership et de l'engagement citoyen afin de contribuer à la construction d'une RDC plus forte à l'horizon 2060.

Selon Mechak Lutu, coordonnateur du think tank RDC Stratégie, le développement du pays exige une vision de long terme et une jeunesse préparée à anticiper les grands défis économiques, sociaux, environnementaux et technologiques.

Le programme prévoit notamment la mise en place de clubs prospectifs, des espaces d'échange, de réflexion et de formation destinés aux jeunes. Ces clubs ont pour vocation de renforcer leurs capacités d'analyse, de développer leur esprit d'initiative et de favoriser leur participation aux débats sur l'avenir du pays.

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Pour Charles Mbuya, coordonnateur adjoint, Lisa Mafolo, responsable des programmes, et Aisha Nafoy, responsable du pôle des Clubs prospectifs, cette initiative ambitionne de créer une nouvelle génération de citoyens capables de proposer des solutions innovantes et de contribuer activement au développement durable de la République démocratique du Congo.

A travers « Vision RDC 2060 : Ambassadeurs du Futur », RDC Stratégie entend faire de la jeunesse un acteur central de la réflexion et de la transformation du pays à l'approche du centenaire de l'indépendance.