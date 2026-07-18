Ethiopie: Le TPLF, désormais dissous, a violé l'accord de paix de Pretoria dès le départ et sert des intérêts étrangers - Gebru Asrat

Addis Ababa — L'ancien administrateur en chef du Tigray, Gebru Asrat, a déclaré que le TPLF, désormais interdit, avait violé l'accord de Pretoria sur la cessation des hostilités (CoHA) dès sa signature, affirmant que le groupe agissait de plus en plus comme un intermédiaire au service d'intérêts étrangers tout en sapant le processus de paix en Éthiopie.

S'adressant à l'ENA, ce politicien éthiopien chevronné et ancien haut responsable du TPLF a déclaré que ce groupe illégal n'avait pas respecté les engagements pris dans le cadre de l'accord de Pretoria.

Il a qualifié le TPLF, désormais interdit, de « cheval de Troie » des forces anti-éthiopiennes, révélant qu'il avait servi les intérêts d'acteurs extérieurs, notamment le régime érythréen et d'autres acteurs cherchant à déstabiliser l'Éthiopie.

Selon M. Gebru, des divisions sont apparues au sein de la direction du TPLF immédiatement après la signature de l'accord de Pretoria en novembre 2022, les partisans de la ligne dure rejetant les dispositions clés de l'accord et s'opposant à sa mise en oeuvre intégrale.

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« L'accord a été rejeté dès le début par des dirigeants clés au sein du TPLF », a-t-il déclaré. « Plutôt que de le mettre en oeuvre fidèlement, ils ont mené des actions qui contredisaient à la fois sa lettre et son esprit. »

M. Gebru a souligné que le groupe continuait à dialoguer avec des acteurs étrangers sur des questions qui, en vertu de l'accord, relèvent du mandat constitutionnel du gouvernement fédéral éthiopien.

Il a en outre accusé le TPLF, aujourd'hui dissous, de ne pas avoir rempli ses obligations dans le cadre du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR).

Le groupe a conservé des armes lourdes et renforcé ses structures militaires au lieu de mener à bien le désarmement convenu, a révélé ce vétéran.

Selon lui, ces actions ont alimenté une nouvelle vague d'instabilité dans la région du Tigray, aggravé les difficultés humanitaires et retardé le redressement post-conflit de la région.

L'ancien administrateur en chef a déclaré que l'insécurité avait provoqué le déplacement de milliers de civils, perturbé les moyens de subsistance et contraint de nombreux jeunes à émigrer vers d'autres régions d'Éthiopie ou à entreprendre des voyages périlleux vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la recherche d'opportunités économiques.

« La saison agricole a été interrompue », a déclaré Gebru, soulignant que : « De nombreux agriculteurs n'ont pas pu cultiver leurs terres, tandis que les jeunes se cachent ou quittent la région en raison de l'insécurité. »

Il a ajouté que les craintes d'une reprise du conflit ont découragé les investissements et ralenti les efforts de reconstruction, compromettant ainsi les perspectives d'une reprise économique durable dans tout le Tigray.

Mettant en garde contre un retour à la guerre, M. Gebru a souligné qu'un nouveau conflit armé ne permettrait ni de restaurer ce qui a été perdu, ni d'instaurer une gouvernance démocratique.

« L'expérience a montré que la lutte armée ne fait souvent que remplacer une forme d'oppression par une autre », a-t-il déclaré.

Il a en outre insisté sur le fait qu'un changement politique durable ne peut être obtenu que par le biais de processus politiques pacifiques et légaux.

Identifiant les facteurs clés susceptibles de contribuer à préserver le processus de paix, M. Gebru a appelé à une pression publique soutenue de la part de la population du Tigray et à un engagement diplomatique continu de la part de la communauté internationale.

Il a exhorté tant les États-Unis que l'Union européenne à faire pression sur le groupe pour qu'il mette pleinement en oeuvre l'accord de Pretoria sur la cessation des hostilités et s'abstienne de toute action susceptible de compromettre cette paix fragile.

Tout en reconnaissant que le TPLF, désormais interdit, pourrait considérer une instabilité prolongée comme un avantage politique, Gebru a déclaré qu'aucun mouvement armé ne disposant pas d'un large soutien populaire et d'un appui international n'avait de chances de réussir.

Il a également dénoncé le fait que les activités armées du groupe se soient étendues au-delà des frontières de l'Éthiopie, notamment au Soudan voisin.

M. Gebru a appelé le gouvernement fédéral à renforcer son soutien aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, aux jeunes sans emploi et aux autres communautés dont la vie a été gravement affectée par la recrudescence de l'insécurité.

« Le gouvernement doit donner la priorité au rétablissement des moyens de subsistance de ceux dont la vie économique et sociale a été bouleversée et les aider à retrouver une vie normale », a-t-il déclaré.