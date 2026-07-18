Afrique: Les responsables de l'UA conseillent aux pays africains de s'inspirer de l'initiative « Abondance du panier » mise en place par l'Éthiopie

Addis Ababa — Les responsables du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine (UA-IBAR) ont salué l'initiative éthiopienne « Abondance du panier » (Yelemat Tirufat), qu'ils considèrent comme un modèle efficace pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, et ont exhorté les autres pays africains à adopter des approches similaires.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Huyam Salih, directrice de l'UA-IBAR, et John Oppong-Otoo, coordinateur chargé de l'économie, du commerce et du marketing, ont salué les efforts déployés par l'Éthiopie pour développer la production de lait, d'oeufs, de miel, de fruits et de légumes dans le cadre de cette initiative nationale.

Huyam Salih a souligné que l'Éthiopie avait fait preuve d'un engagement fort en faveur de la transformation de ses secteurs de l'élevage et de l'agroalimentaire en les intégrant directement dans le programme national d'investissement du pays.

Elle a expliqué que, bien que l'UA-IBAR travaille avec l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine, les résultats obtenus par l'Éthiopie dans le cadre de cette initiative sont très encourageants.

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« L'Éthiopie a pris une mesure louable en soutenant le secteur de l'élevage et en lui donnant davantage de visibilité dans le programme national d'investissement », a déclaré Mme Salih.

Elle a fait remarquer que, l'Éthiopie possédant l'un des plus grands cheptels d'Afrique, le pays dispose d'un énorme potentiel pour développer davantage ses systèmes d'élevage pastoral en renforçant la valeur ajoutée et en connectant les producteurs aux marchés modernes.

Toutefois, elle a également souligné la nécessité cruciale d'étendre les bénéfices de cette initiative aux communautés pastorales de tout le pays.

La directrice s'est également dite préoccupée par le fait que seul un nombre limité de pays africains respectent leurs engagements pris dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA), qui prévoit notamment d'allouer au moins 10 % des budgets nationaux à l'agriculture.

Elle a souligné que l'expérience de l'Éthiopie offre des enseignements précieux au continent pour accélérer la transformation agricole.

John Oppong-Otoo s'est fait l'écho de ces propos, qualifiant Yelemat Tirufat d'initiative remarquable qui montre comment le secteur de l'élevage devrait être organisé.

« C'est ainsi que le secteur doit être organisé, et nous constatons que c'est ce que fait le gouvernement éthiopien ; nous vous en félicitons », a-t-il déclaré.

M. Oppong-Otoo a souligné que la réduction de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition reste l'une des principales priorités de développement de l'Afrique.

« Beaucoup de nos enfants souffrent de malnutrition. De telles initiatives constituent un moyen important de lutter contre la malnutrition et d'assurer la sécurité alimentaire », a-t-il déclaré, soulignant le rôle essentiel des aliments d'origine animale dans l'amélioration de la nutrition.

« Les aliments d'origine animale fournissent d'énormes quantités de protéines provenant des produits laitiers, des oeufs et de la viande. Ce sont ces produits alimentaires qui nous permettent de lutter contre les problèmes de malnutrition et de sécurité alimentaire en Afrique », a-t-il affirmé.

Selon le coordinateur, l'initiative éthiopienne soutient directement le programme plus large de l'Union africaine visant à améliorer la sécurité alimentaire sur le continent.

« Nous avons eu l'occasion de travailler avec le gouvernement éthiopien », a déclaré M. Oppong-Otoo. « Les politiques favorables et la structure des entreprises rendent cela possible, et nous souhaitons que d'autres pays commencent à s'inspirer de cette initiative. »

Il a ajouté que les résultats obtenus par l'Éthiopie démontrent l'importance de politiques gouvernementales favorables, d'un meilleur accès au financement et de liens plus solides avec les marchés pour les éleveurs et les producteurs de bétail, ce qui fait de cette initiative un modèle très réussi que d'autres pays africains pourraient reproduire.