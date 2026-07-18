Afrique: La transformation numérique et l'IA sont essentielles à l'avenir de l'éducation sur le continent, selon un ingénieur congolais

Addis Ababa — La transformation numérique et l'intelligence artificielle doivent occuper une place centrale dans l'avenir de l'éducation en Afrique, selon un ingénieur congolais représentant la start-up Genis, sélectionnée parmi les dix finalistes du concours Innovating Education in Africa.

Lors d'un échange consacré à l'innovation éducative, l'ingénieur en électronique, informatique et logiciel a présenté sa vision sur l'importance des nouvelles technologies pour améliorer les systèmes éducatifs africains.

Selon lui, la transformation numérique constitue le fondement même du progrès.

« La transformation numérique est la base même du progrès. S'éloigner de la transformation numérique, c'est rester davantage à l'écart du progrès », a-t-il déclaré, appelant les acteurs du secteur éducatif à adopter les outils numériques comme leviers de développement.

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Abordant la question de l'intelligence artificielle, il a affirmé que son intégration dans l'éducation est désormais inévitable. Selon lui, il est essentiel d'apprendre à utiliser cette technologie de manière responsable afin d'en tirer les bénéfices.

« Il ne faut pas éviter l'intelligence artificielle, mais apprendre à évoluer avec elle », a-t-il expliqué, ajoutant que l'IA peut contribuer à renforcer l'accès au savoir et à moderniser les méthodes d'apprentissage.

L'ingénieur Elie Yossa a également souligné le potentiel de l'intelligence artificielle pour préserver les langues et les cultures africaines. Grâce à son adaptation aux différentes langues, cette technologie pourrait devenir un outil important pour protéger et valoriser les patrimoines culturels du continent.

Ancien enseignant, il a rappelé que les éducateurs restent au coeur de cette transformation. Pour lui, les enseignants doivent être accompagnés et formés afin de maîtriser les nouveaux outils numériques et de les intégrer dans leurs pratiques pédagogiques.

S'exprimant sur les initiatives africaines en matière d'innovation éducative, il a salué les échanges entre les différentes régions du continent. « Les meilleurs projets et les meilleures idées naissent souvent de rencontres entre des personnes confrontées à différents problèmes », a-t-il indiqué.

Concernant les programmes de formation lancés en Éthiopie, il a estimé que les diplômes constituent une étape importante, mais que leur impact dépend surtout de la manière dont les compétences acquises sont utilisées pour développer la technologie africaine.

À propos de son premier séjour en Éthiopie, il a exprimé son admiration pour le développement observé à Addis-Abeba.

« C'est fantastique. C'est mon premier séjour ici en Éthiopie, et je trouve cela vraiment fantastique. Cela donne envie de revenir », a-t-il déclaré.

L'ingénieur a enfin réaffirmé que la transformation numérique, l'intelligence artificielle et le renforcement des compétences constituent des leviers indispensables pour bâtir une éducation africaine moderne, innovante et tournée vers l'avenir.