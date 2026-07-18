Afrique: L'Éthiopie prend la présidence de l'OACPS et définit un programme visant à renforcer la coopération Sud-Sud

Addis Ababa — Selon le ministère des Finances, l'Éthiopie a pris la présidence de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS).

Cette prise de fonction a eu lieu lors de la réunion du Conseil des ministres de l'OACPS, qui a rassemblé, les 15 et 16 juillet, des ministres et de hauts responsables gouvernementaux des 79 États membres de l'organisation afin de discuter des principales priorités politiques, institutionnelles et stratégiques.

À l'issue de la passation officielle de la présidence, la ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, a déclaré que l'Éthiopie s'engageait à mener une présidence axée sur les résultats, visant à élargir les opportunités économiques, à mobiliser des financements durables, à renforcer les partenariats et à apporter des avantages concrets aux citoyens de l'ensemble des pays membres de l'OACPS.

Elle a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer l'OACPS en tant que plateforme dynamique pour la coopération économique, le développement durable et une action coordonnée sur les enjeux mondiaux.

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Au cours d'entretiens avec le président sortant de l'OACPS, Moussa Saleh Batraki, les deux parties ont abordé les priorités de l'Éthiopie pour son mandat à la présidence, les mesures visant à renforcer l'efficacité et la visibilité de l'organisation, ainsi que les moyens d'approfondir la coopération avec les partenaires internationaux.

Elles se sont également engagées à travailler en étroite collaboration tout au long du mandat de l'Éthiopie afin de faire progresser les objectifs stratégiques de l'organisation.

La prise de fonction de l'Éthiopie à la présidence de l'OACPS marque une étape importante dans l'engagement international du pays et offre l'occasion de renforcer la coopération entre les pays en développement tout en favorisant un système multilatéral plus inclusif et plus efficace.