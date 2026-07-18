Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public lève 90,249 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a levé ce vendredi 17 juillet 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 90,249 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 91 jours et 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 100 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 120,794 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 120,79%.

Le montant des soumissions retenu est de 90,249 milliards FCFA et celui rejeté 30,545 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 74,71%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,06% pour les bons de 91 jours ,7,67% pour les bons de 364 jours, 8,04% pour les obligations de 3 ans et 8,05% pour celles de 5 ans.

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La DGCPT s'est engagée à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 18 octobre 2026 pour ceux ayant une durée de 91 jours et au 18 juillet 2027 pour ceux de 364 jours. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 20 juillet 2029 pour les titres de 3 ans et au 20 juillet 2033 pour celles de 5 ans. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans, et ce dès la fin de la première année.