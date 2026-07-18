Cote d'Ivoire: BRVM - NSIA Banque Côte d'Ivoire à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours ce vendredi 17 juillet 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 17 juillet 2026, le titre NSIA Banque Côte d'Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est passé de 22 000 FCFA la veille à 23 650 FCFA ce 17 juillet 2026, soit une hausse de 7,50% en valeur relative et 1 650 FCFA en valeur absolue. Au 31 décembre 2025, NSIA Banque Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net après impôts de 40,712 milliards de FCFA contre 38,112 milliards de FCFA au 31 décembre 2024, soit une hausse de 7%.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SITAB Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 23 900 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,74% à 2 295 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 6,11% à 5 300 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 5,91% à 5 195 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 6,85% à 68 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,48% à 3 705 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 5,03% à 28 490 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,83% à 15 195 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 2,39% à 4 295 FCFA).

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La valeur des transactions s'est rabaissée à 1,329 milliard de FCFA alors qu'elle se situait à 4,176 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 53,772 milliards, en s'établissant à 18 434,435 milliards de FCFA conte 18 488,207 milliards de FCFA le jeudi 16 juillet 2026.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 14,091 milliards, passant de 13 044,827 milliards FCFA la veille à 13 030,736 milliards FCFA ce vendredi 17 juillet 2026.

L'indice BRVM Composite a baissé de 0,29% à 478,53 points contre 479,92 points la veille. L'indice BRVM 30 est aussi en baisse de 0,28% à 227,70 points contre 228,34 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a régressé de 0,11% à 175,04 points contre 175,23 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est replié de 0,53% à 362,87 points contre 364,82 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,29% à 189,98 points contre 190,53 points précédemment.