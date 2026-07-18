Algérie: Le président de la République se rend, juste après son retour au pays, à l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda

17 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu, vendredi après-midi, juste après son retour au pays, en provenance de la République fédérale d'Allemagne, à l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda, pour s'enquérir de l'état de santé des blessés du tragique incendie survenu à l'Etablissement de l'enfance assistée de Mohammadia.

Le président de la République a écouté les explications fournies par le staff médical chargé du suivi de l'état de santé des blessés de cet incendie.

Le président de la République a également échangé avec plusieurs rescapés.

Lors de cette visite, le président de la République était accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, ainsi que du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf.

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