Congo-Brazzaville: Représentation turque au pays - Hilmi Ege Türemen salue la mémoire des martyrs de 2016

À l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de la tentative manquée du coup d'État de 2016, l'ambassadeur de la Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen, a organisé, le 15 juillet à Brazzaville, une cérémonie en mémoire des victimes.

La cérémonie commémorative a réuni à l'ambassade de la Turquie la communauté de ce pays vivant au Congo sur le thème « La volonté est nôtre, la victoire est nôtre ! ». Le secrétaire général adjoint, chef de département Europe-Amérique du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jocelyn Francis Waboutoukanabio, a représenté le Congo.

Dans son discours, l'ambassadeur de la Turquie au Congo a souligné la victoire de la démocratie remportée « grâce à la volonté commune du peuple turc ».

Hilmi Ege Türemen a déclaré : « Ce jour-là, notre peuple a démontré que la souveraineté ne pouvait reposer que sur la volonté nationale et a montré que la légitimité était préservée par le peuple lui-même. Dans ce contexte, notre peuple a démontré à tous, le 15 juillet, par sa lutte résolue, que la volonté nationale prime sur toute tentative de tutelle ».

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Le diplomate a poursuivi que « La qualification la plus juste de cette lutte honorable menée sous la direction de notre président, son excellence M. Recep Tayyip Erdoğan, est la manifestation de la volonté nationale, l'expression de l'unité et de la solidarité, et l'affirmation de l'indépendance de notre peuple ».

Selon lui, les événements de 2016 sont entrés dans l'histoire, « non seulement comme une tentative de coup d'État perfide, mais également comme un acte terroriste sanglant visant à renverser notre président démocratiquement élu, le gouvernement et l'ordre constitutionnel en Turquie. Le 15 juillet a mis en lumière la grave menace que représente l'organisation FETÖ pour notre État. C'est au peuple turc, qui a démontré qu'il était prêt à se sacrifier pour protéger son État et ses acquis démocratiques, que revient le mérite le plus grand d'avoir neutralisé cette menace. »

Après les événements du 15 juillet, l'ambassadeur a fait savoir que les institutions démocratiques de son pays continuent à fonctionner tout en se renforçant davantage. « Notre État est résilient face aux crises et est doté d'une grande capacité institutionnelle, ce qui constitue un pilier de stabilité. Aujourd'hui, la Turquie poursuit son chemin en tant qu'acteur efficace, responsable et déterminé, tant au niveau régional que mondial. Les actions menées dans les domaines de la politique étrangère, de l'aide humanitaire, de la sécurité, de la technologie et du développement renforcent la position solide de la Turquie au sein du système international », a-t-il indiqué.

Précisons que la tentative de coup d'État de juillet 2016 avait été menée par l'organisation terroriste FETÖ, et avait causé la mort de 252 personnes et fait 2 734 blessés. « FETÖ est une organisation terroriste et criminelle ayant des caractéristiques sectaires sans pareil dans l'histoire », a indiqué l'ambassadeur de la Turquie au Congo.

Hilmi Ege Türemen a expliqué que l'organisation FETÖ est composée de cellules secrètes internationales à plusieurs niveaux, « qui tentent de faire avancer leur agenda caché sous couvert tantôt d'une organisation de la société civile ou d'un établissement d'enseignement, tantôt d'une communauté à caractère religieux ».

Par ailleurs, le diplomate turc a rappelé la lutte que mène son pays contre le terrorisme à l'échelle mondiale. « La lutte contre FETÖ est l'un des axes essentiels de notre sécurité nationale », a-t-il fait savoir.

Enfin, il a salué la mémoire des martyrs du 15 juillet, du fondateur de la République, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, de ses compagnons d'armes et de tous les autres martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la patrie.