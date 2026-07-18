Congo-Brazzaville: Oubangui - Mise en service du réseau électrique de Mossaka

La ville de Mossaka, chef-lieu du département de Congo-Oubangui, a officiellement intégré le réseau électrique national. La mise en service de cette infrastructure, le 17 juillet, en présence du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, constitue une nouvelle étape dans l'extension de l'accès à l'électricité et s'inscrit dans la politique nationale d'électrification des zones rurales menée par le gouvernement.

Le président Denis Sassou N'Guesso a mis en service le réseau électrique de la communauté urbaine de Mossaka, lors d'une cérémonie réunissant des autorités administratives, des élus locaux et de nombreux habitants. Cette infrastructure, selon les autorités, traduit les engagements du chef de l'État en faveur de la construction des infrastructures de base et de l'amélioration des conditions de vie de la population. Elle permet d'assurer le développement équilibré des territoires et de réduire les disparités entre les différentes localités du pays.

Jusqu'à ce jour, la localité de Mossaka dépendait essentiellement d'un groupe électrogène dont la capacité limitée ne permettait pas de satisfaire les besoins croissants de la ville. Cette situation entraînait des interruptions fréquentes de l'alimentation électrique ainsi que des coûts élevés d'exploitation. « Aujourd'hui, la ville de Mossaka écrit une nouvelle page de son histoire. La mise en service de ce réseau électrique constitue un acte structurant, porteur d'espoir et révélateur de la vision politique qui guide notre pays », a déclaré le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua.

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Grâce à la construction d'un poste haute tension et à son raccordement au réseau national interconnecté, a souligné le ministre, la capitale du département de Congo-Oubangui bénéficie désormais d'une alimentation électrique continue et de meilleure qualité. Le préfet de Congo-Oubangui, Gildas Habib Obambi Oko, a salué une infrastructure qui devrait également offrir davantage de capacités aux ménages, aux entreprises ainsi qu'aux services publics, tout en favorisant le développement économique, administratif et social de la localité.

Le raccordement de Mossaka s'inscrit, a rappelé Bruno Jean Richard Itoua, dans la stratégie nationale de développement du secteur énergétique, notamment le Pacte national énergétique, adopté en Conseil des ministres en septembre 2025, qui fixe l'objectif de porter le taux d'accès à l'électricité à 90 % en milieu urbain et à 50 % en milieu rural, dans les localités de plus de 1 000 habitants d'ici à 2030. Il est également lié au Programme d'électrification des zones rurales, qui prévoit la construction de microcentrales hydroélectriques et l'installation de systèmes solaires photovoltaïques dans 198 localités rurales, avec l'appui de plusieurs partenaires internationaux.

Les autorités entendent s'appuyer sur le projet « Électricité pour tous », avec l'ambition d'étendre l'accès à l'électricité à 453 localités, soit 393 en milieu rural, à l'horizon 2035. Ce programme prévoit notamment une augmentation de la capacité nationale de production électrique, qui devrait passer de près de 763 MW actuellement à plus de 5 000 MW grâce à la réalisation de nouveaux barrages hydroélectriques, au développement des centrales solaires et à l'extension des infrastructures de transport de l'électricité.