Congo-Kinshasa: Exclusif - Le Chef de l'État annonce l'organisation d'un dialogue national

17 Juillet 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Ce vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à une délégation des représentants des confessions religieuses de la République démocratique du Congo (RDC).

Les échanges ont porté sur la situation générale du pays, les défis de l'heure et les voies susceptibles de consolider la paix, la cohésion nationale et la stabilité des institutions.

S'exprimant au nom de la délégation à l'issue de cette audience de près de deux heures, le Cardinal Fridolin Ambongo a déclaré que, face aux enjeux actuels et dans le prolongement des démarches qu'il avait entreprises, le Président de la République a opté pour l'organisation d'un dialogue national inclusif.

« Nous nous réjouissons de cette annonce et exprimons notre gratitude au Chef de l'État », a déclaré le prélat catholique. « Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant rencontrer ses homologues du Burundi et du Congo-Brazzaville », a-t-il ajouté.

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Outre le Cardinal Fridolin Ambongo (Église catholique), Mgr André Bokundoa (Église du Christ au Congo), l'Archevêque Ejiba Yamampia (Église de Réveil du Congo), Cheikh Abdallah Mangala (Communauté musulmane du Congo), Mgr Donatien Nshole (porte-parole de l'Église catholique) et le Pasteur Éric Senga (porte-parole de l'ECC) ont pris part à cette rencontre.

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