Afrique de l'Ouest: Bulock - Un incident frontalier crée des tensions entre le Sénégal et la Gambie

Un nouvel incident à la frontière entre le Sénégal et la Gambie alimente les tensions entre les deux pays. Les faits se sont déroulés le jeudi 16 juillet dans le village frontalier de Bulock et ont rapidement suscité de nombreuses réactions, notamment du côté des autorités gambiennes.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des militaires sénégalais, accompagnés d'un engin de chantier, procédant à la démolition d'un mur. Selon plusieurs médias gambiens, il s'agirait d'une partie de la clôture du camp des Forces armées gambiennes situé à Bulock, dans la région de la West Coast. La séquence est accompagnée d'une voix déclarant : « Pas de négociation ».

À ce stade, aucune vérification indépendante n'a permis de confirmer l'authenticité de la vidéo ni les circonstances exactes de l'intervention.

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Dans un communiqué publié le 17 juillet 2026 et signé par le porte-parole du gouvernement gambien ainsi que conseiller présidentiel chargé des affaires de la diaspora, Ebrima G. Sankareh, les autorités de Banjul affirment qu'« une section de la clôture d'une installation des Forces armées gambiennes a été démolie sans consultation préalable à travers les mécanismes militaires et diplomatiques bilatéraux existants ».

Le gouvernement gambien qualifie cet acte de « profondément provocateur » et de « totalement inacceptable », tout en réaffirmant son engagement en faveur d'un règlement pacifique du différend. Banjul indique avoir saisi les autorités sénégalaises par la voie diplomatique et annonce que les mécanismes de coopération bilatérale, notamment le Comité militaire conjoint, seront mobilisés pour examiner la situation.

Les autorités gambiennes assurent par ailleurs que la situation sécuritaire reste calme et sous contrôle. Elles saluent le professionnalisme et la retenue des Forces armées gambiennes, estimant que leur attitude a permis d'éviter toute escalade.

Dans son communiqué, le gouvernement rappelle également les relations historiques de coopération qui unissent le Sénégal et la Gambie, particulièrement dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la gestion des frontières. Il appelle les Forces armées sénégalaises à faire preuve de retenue et insiste sur le respect de la souveraineté ainsi que de l'intégrité territoriale des deux États.

À ce jour, les autorités sénégalaises et les Forces armées sénégalaises n'ont pas encore réagi officiellement à cet incident. Les circonstances de l'opération et les raisons de cette intervention demeurent donc inconnues en attendant une éventuelle prise de parole de Dakar.

Cet épisode survient alors que les deux pays entretiennent traditionnellement des relations étroites en matière de coopération sécuritaire. Les prochaines déclarations officielles devraient permettre de clarifier les faits et d'apprécier la portée diplomatique de cet incident frontalier.