Algérie: Le président de la République souligne que tous les moyens sont mis à la disposition des staffs médicaux pour une prise en charge optimale des blessés

17 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, vendredi soir, que tous les moyens sont mis à la disposition des staffs médicaux pour assurer une prise en charge optimale des blessés, suite de l'incendie survenu à l'établissement de l'Enfance assistée de Mohammadia à Alger.

Lors de la visite qu'il a effectuée à l'hôpital des grands brûlés «Saïd Chibane» de Zéralda, juste après son retour au pays en provenance de la République fédérale d'Allemagne, le président de la République a souligné que tous les moyens sont mis à la disposition des staffs médicaux, pour assurer une prise en charge optimale des blessés dans l'incendie survenu, jeudi à l'aube, à l'établissement de l'Enfance assistée de la commune de Mohammadia.

Il a indiqué que l'hôpital dispose des meilleurs staffs et équipements médicaux, à même d'assurer une prise en charge optimale des blessés, soulignant qu'ils sont "entre de bonnes mains".

Le président de la République a également insisté sur l'importance de la prise en charge psychologique des rescapés.

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Echangeant avec les enfants blessés, le président de la République a tenu à les rassurer, en réaffirmant l'engagement de l'Etat à les prendre en charge jusqu'à leur rétablissement total.

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