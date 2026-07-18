Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a inspecté les travaux d'assainissement de la capitale menés par le Service National

Le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu ce vendredi 17 juillet 2026 sur le boulevard Lumumba, dans l'ouest de Kinshasa. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre du lancement des travaux d'assainissement urbain confiés à la Taskforce du Service national.

Déployées depuis le 15 juillet dernier sous la conduite du Service national, les opérations concernent le tronçon reliant l'échangeur de Limete à l'aéroport international de N'djili. Elles traduisent la volonté de redonner à la capitale un environnement plus salubre, mieux organisé et davantage conforme aux exigences d'une grande métropole.

Sur place, le Commandant du Service national, le Lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, a présenté au Chef de l'État l'évolution des travaux ainsi que les prochaines étapes de l'opération. Les équipes interviennent notamment dans le nettoyage des emprises publiques, le curage des caniveaux, l'évacuation des déchets, la réorganisation des espaces destinés aux usagers et la fluidification de la circulation sur plusieurs points névralgiques de la capitale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Accompagné du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, du ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, du Président du Sénat ainsi que du Gouverneur de la ville de Kinshasa, le Président de la République a parcouru plusieurs sites d'intervention, notamment le carrefour Quartier 1, la Place Pascal, le marché de la Liberté et le saut-de-mouton de Debonhomme.

Cette visite a suscité une forte mobilisation des habitants de cette partie de Kinshasa, nombreux à saluer les efforts engagés pour améliorer leur environnement quotidien et à témoigner leur soutien à cette opération d'assainissement.

Satisfait de la qualité des travaux réalisés, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité les équipes du Service national avant de les exhorter à poursuivre leur mission avec discipline, professionnalisme et patriotisme afin de garantir la pérennité des résultats obtenus.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de restauration de l'autorité de l'État et d'amélioration du cadre de vie des populations. Au-delà du nettoyage des grandes artères et du curage des caniveaux, la Task Force d'assainissement est également chargée de démanteler les marchés et parkings anarchiques, de libérer les emprises publiques illégalement occupées et de faire respecter la discipline urbaine sur l'ensemble des sites concernés.