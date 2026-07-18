Madagascar: Concertation nationale - Les émissaires de l'ONU et de l'UA mettent l'accent sur l'inclusivité

En mission à Madagascar jusqu'à demain, les émissaires de l'ONU et de l'UA multiplient les consultations. Chez le Premier ministre, hier, ils ont mis l'accent sur l'inclusivité de la concertation nationale.

Inclusivité. Cette approche a une nouvelle fois été soulignée au sujet du processus de la refondation de la République, hier, durant la rencontre entre Mamitiana Rajaonarison, Premier ministre, et la mission conjointe des émissaires de l'Organisation des nations unies (ONU), et de l'Union africaine (UA), au palais d'État de Mahazoarivo.

En mission dans la Grande île jusqu'à demain, la mission conjointe conduite par Mohamed Idriss Farah, envoyé spécial du président de la Commission de l'UA pour Madagascar, et Parfait Onanga-Anyanga, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies auprès de l'UA, enchaîne les consultations des acteurs malgaches, depuis lundi. Hier donc, la délégation a rencontré le locataire de Mahazoarivo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le communiqué publié par la primature, les envoyés spéciaux du Secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'UA ont requis que le processus de refondation de la République soit inclusif, "en mettant l'accent" sur la participation de tous à la concertation nationale. Visiblement, les instances internationales impliquées dans la démarche de facilitation du retour à l'ordre constitutionnel à Madagascar, sont au diapason sur cette demande d'un processus inclusif.

Le communiqué du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), le 29 juin, souligne aussi cette question d'inclusivité. "(...) le Sommet a rappelé la nécessité de mener un dialogue inclusif, de favoriser la réconciliation et d'organiser des consultations nationales pendant la période de transition (...)", rapporte la missive.

Ligne étatique

Dans son discours d'ouverture de la 28e réunion du Comité ministériel de l'Organe chargé de la coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC, à Salima, Malawi, jeudi, Elias Magosi, secrétaire exécutif de l'organisation régionale a également émis un appel pour une démarche inclusive.

En lisant la missive du Sommet extraordinaire de la SADC, certains observateurs ont fait le rapprochement au fait que cette inclusivité martelée pourrait avoir une portée politique. À savoir, la participation d'Andry Rajoelina, ancien président de la République, au processus de retour à l'ordre constitutionnel, notamment, la concertation nationale. "Le Sommet a demandé la libération des prisonniers politiques, la fin des arrestations arbitraires (...), ainsi que le retour au pays des exilés politiques", indique également le communiqué.

Outre la question des prisonniers politiques, l'éventualité d'une demande de retour au pays d'Andry Rajoelina et de sa participation à la concertation nationale a entraîné une riposte en règle de la part des tenants du pouvoir. Sans ambages, le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a botté en touche ce scénario.

"La concertation nationale est réservée aux Malgaches et non pas pour les étrangers, pas pour les non-Malgaches. Je pense que ce que je veux dire est clair. Ce sont les Malgaches qui prendront part à la concertation nationale et non pas les personnes qu'on estime ne plus être malgaches", a souligné le locataire d'Iavoloha. À entendre le chef de l'État, l'inclusivité du processus de concertation, pour le pouvoir, consiste à ratisser large au sein "des acteurs nationaux", dont l'opposition.

La ligne étatique a été défendue par Alice N'Diaye, ministre des Affaires étrangères, durant la réunion du Comité ministériel de la SADC, au Malawi. Face aux émissaires des Nations Unies et de l'Union africaine, hier, le Premier ministre a également mis en avant cette lecture du pouvoir sur le sens de l'inclusivité de la concertation nationale.