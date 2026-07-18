Madagascar: Commerce extérieur - Le lait concentré importé reste sous mesure de sauvegarde

L'Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales (ANMCC) rappelle aux importateurs les règles encadrant l'importation de lait concentré et de creamer (crème). Cette démarche vise à protéger la production nationale et à renforcer les contrôles.

Les importations de lait concentré et de crème restent soumises à une mesure de sauvegarde visant à protéger la production nationale. L'Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales a réuni les importateurs, le 16 juillet, à la Maison des Produits, aux 67 Ha, afin de rappeler les modalités d'application de ce dispositif et de répondre aux questions des opérateurs.

La mesure de sauvegarde a été instaurée pour faire face à la hausse des importations de produits similaires ou directement concurrents de la production locale. Elle prévoit un contingent annuel de 3 000 tonnes exempté de droit additionnel. Au-delà de ce volume, les importations sont soumises à un droit additionnel de 29 % jusqu'au 31 décembre 2026, puis de 28 % jusqu'au 5 juin 2027.

Contournement

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L'ANMCC a également attiré l'attention des importateurs sur les pratiques de contournement relevées lors des contrôles. Certains opérateurs utiliseraient d'autres codes du Système harmonisé (SH) afin d'échapper au paiement du droit additionnel. L'autorité a rappelé que le lait concentré et la crème restent tous deux concernés par la mesure, en tant que produits concurrents.

Les exigences en matière de contrôle ont également été renforcées. Depuis août 2025, une fiche technique et un certificat d'analyse doivent obligatoirement accompagner chaque Déclaration préalable d'importation (DPI) déposée sur la plateforme Madagascar Integrated Digital Administration for Commerce (MIDAC), afin de faciliter la vérification de la conformité des produits.

Au cours des échanges, les importateurs ont exprimé leurs préoccupations concernant le classement tarifaire du creamer, ainsi que le traitement des marchandises importées avant l'entrée en vigueur des nouvelles modalités d'application. L'ANMCC a indiqué que ces observations seront prises en compte dans le suivi de la mise en oeuvre de la mesure.