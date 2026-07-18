Afrique: Tennis de table - Championnat d'Afrique - Les jeunes pongistes privés du sommet d'Accra

Madagascar sera absent aux championnats d'Afrique des jeunes U15 et U19. Le sommet continental se déroulera à Accra, en Ouganda.

Après la délégation du judo, c'est au tour du tennis de table. Les pongistes de la Grande Île ne bénéficieront pas, eux non plus, de subventions de l'État pour se déplacer et participer au prochain sommet africain des jeunes, dont le coup d'envoi était prévu au début de la semaine prochaine. Pourtant, l'International Table Tennis Federation (ITTF) Africa a déjà publié que Madagascar figure parmi les vingt-trois pays engagés pour disputer la joute continentale dédiée aux jeunes.

Les porte-fanions du pays, dans quasi toutes les disciplines, font souvent face à ces contraintes financières, surtout ces derniers temps, malgré les efforts et sacrifices qu'ils avaient déployés en délaissant des fois leurs études ou leur travail. Le championnat d'Afrique des jeunes des moins de 15 ans s'étalera du 20 au 27 juillet, et la Coupe d'Afrique des juniors U19 les 28 et 29 juillet à Accra, capitale ougandaise.

Les sélectionnés à l'issue du test d'évaluation et de classement en cours au mois de juin ont entamé la dernière ligne droite de leur préparation début juillet.

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Frustrés

Les porte-fanions du pays se sentent frustrés et se préparèrent dans le doute de partir ou ne pas partir à la veille de chaque sortie internationale.

Dans la sélection des U19 garçons, il y a l'ancien champion national en série A et champion en titre des juniors, Riva Rakotoarisoa du club Challengers, un des représentants malgaches aux Mondiaux par équipes à Londres, termine en tête, Rhandy du CJST Toamasina et trois pongistes du Young Vibes, Tafita, Hary et Dorian.

La multiple championne nationale des seniors et des jeunes, Océane Rakotondrazaka du Challengers, se trouve en tête de liste chez les U19 filles en compagnie de Fitiavako (CJST), Gracia (Challengers), Jenny (Cosfa) et Alexia (Young Vibes). Chez les garçons U15, on peut citer David du Young Vibes, Elie du CJST, Rivaldo (Young Vibes) et Josh (Challengers). Elles sont cinq sélectionnées chez les filles : Mbolatiana du CFTT, Idealy du CFTT Toamasina, Mayane (Challengers), Romantica (Young Vibes) et Massy (CJST). La Grande Île a été présente lors des précédentes éditions.