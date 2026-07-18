Madagascar: Manifestation - Tsarasaotra - Une foule en colère bloque la circulation

Un nouvel accident mortel a ravivé la colère des habitants de Soavimasoandro. Hier matin, ils ont manifesté sur la route reliant Tsarasaotra à Ivato pour réclamer la construction d'une passerelle piétonne.

« Nous jugeons indispensable de construire une passerelle pour sécuriser les traversées », témoigne Fenohery, habitant de Soavimasoandro. Ils estiment que les aménagements déjà réalisés, notamment le passage piéton, les ralentisseurs et les marquages au sol, ne suffisent plus à protéger les riverains sur cet axe à forte circulation.

Pour se faire entendre, les manifestants ont érigé des barricades et incendié des pneus, perturbant la circulation. « Nous avons été surpris de voir que la circulation était perturbée pendant un long moment, alors que nous devions rejoindre Analakely de bonne heure. Nous sommes restés bloqués dans un embouteillage », indique Rakotoarison, automobiliste.

Le drame s'est produit jeudi vers 19 heures. Une jeune femme a été mortellement percutée alors qu'elle traversait la chaussée avec son père. Ce dernier a été grièvement blessé. Selon les premières informations de la police, le conducteur impliqué a pris la fuite après l'accident.

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Échanges

« Depuis longtemps, nous demandons la construction d'une passerelle. Chaque jour, de nombreux habitants, dont des enfants et des personnes âgées, traversent cette route. Les accidents se répètent et rien ne change », déplore un représentant des manifestants. Ils réclament également un renforcement du dispositif de vidéosurveillance afin de faciliter l'identification des auteurs de délits de fuite.

La manifestation a pris fin après l'intervention des forces de l'ordre, qui ont dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogènes.

Des échanges ont également eu lieu avec les responsables du fokontany. La circulation a ensuite pu reprendre normalement sur cet axe routier.

Les investigations se poursuivent. « Les enquêteurs de la Brigade des accidents de la circulation exploitent notamment les images des caméras de surveillance d'une entreprise située à proximité afin d'identifier le véhicule recherché », note une source autorisée, hier.

Par ailleurs, les responsables municipaux ont annoncé que la construction d'une passerelle piétonne sur les lieux débutera dans les plus brefs délais. En attendant, un ralentisseur sera installé à titre provisoire afin de réduire la vitesse des véhicules. L'installation d'un éclairage public de type « Cobra» a également été annoncée. Sa sécurisation sera assurée en collaboration avec le fokontany afin de prévenir les actes de vol ou de vandalisme.

En attendant la réalisation de ces aménagements, des policiers seront déployés au niveau du passage piéton afin d'aider les habitants à traverser cette route particulièrement fréquentée.