Madagascar: Santé - Les dépistages du diabète et de l'hypertension artérielle s'intensifient

Les opportunités de dépister le diabète et l'hypertension artérielle se multiplient pour la population, alors que les campagnes de sensibilisation s'intensifient. Dans ce cadre, une opération gratuite a été organisée, hier, au sein de l'Espace Sanitaire Interentreprises d'Antananarivo (Esia), situé à Andranomena. L'Esia a accueilli non seulement ses membres, mais également les non-adhérents.

« Le diabète et l'hypertension sont des maladies chroniques qui ne se remarquent pas au début. Pourtant, elles peuvent devenir graves si on ne les soigne pas à temps », indique l'Esia.

L'hypertension artérielle et le diabète sont deux pathologies fréquemment associées. En plus d'endommager les parois des artères, elles peuvent augmenter le risque de développer d'autres maladies, comme l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

C'est le deuxième dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle organisé par l'Esia, dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, cette année. Avec ce dépistage gratuit, ce centre médical et de santé au travail voulait aider chacun à connaître son état de santé, à recevoir les conseils de professionnels et à être orienté vers le bon traitement si nécessaire.