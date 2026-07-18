Madagascar: Théâtre - Solohery Ramamonjy fête 35 ans de scène

À l'occasion de ses 60 ans et de ses 35 ans de carrière, Solohery Ramamonjy remet à l'affiche « Ny fireneko », une pièce inspirée d'une histoire vraie qui exalte l'attachement à Madagascar.

L'amour de la patrie sera au coeur de la scène ce week-end. Pour célébrer ses 60 ans et ses 35 années de carrière, Solohery Ramamonjy, président de Trop Antananarivo Teatra, présentera la pièce « Ny fireneko » ce dimanche à l'Ivokolo Analakely. À travers cette oeuvre inspirée d'un fait réel, le metteur en scène souhaite transmettre un message fort aux nouvelles générations : « Aime ta patrie ».

L'histoire se déroule dans les années 1950. Rasamy, un père profondément attaché à sa patrie, envoie deux de ses quatre fils poursuivre leurs études à l'étranger, dans l'espoir qu'ils reviennent mettre leurs connaissances au service du peuple malgache. Mais les deux jeunes hommes choisissent de ne pas rentrer au pays, plongeant leur père dans une profonde détresse qui le conduit à la folie.

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Lorsqu'ils finissent par revenir, une question demeure au coeur de la pièce : reviennent-ils par amour de la patrie ou parce que leur père est devenu fou à cause de leur absence ? « Le message que nous voulons transmettre est l'amour de la patrie. Le théâtre doit mettre en valeur ce qui fait la spécificité du peuple malgache », souligne Solohery Ramamonjy.

Doyen

Pour restituer fidèlement cette époque, les comédiens porteront des costumes caractéristiques des années 1950, notamment des vêtements en popeline. La représentation, qui durera près de 2 heures, prendra également des allures de fête d'anniversaire, avec un partage de gâteau entre l'artiste et le public à l'issue du spectacle.

Né le 17 juillet 1966, Solohery Ramamonjy a rejoint Antananarivo Teatra en 1991, à l'âge de 25 ans, en tant que plus jeune comédien de la troupe. Aujourd'hui, après la disparition de la plupart de ses aînés, il en assure la direction, tandis qu'Elina Rabarinjaka demeure présidente d'honneur.

« Aujourd'hui, je suis devenu le doyen. Nous voulons surtout attirer les jeunes vers le théâtre », confie-t-il.*Fondée en 1944 par Ramanda Albert, Antananarivo Teatra figure parmi les plus anciennes troupes du pays. Elle a été marquée par des figures telles que Henri Rabary-Njaka, Richard Harimanana et Manarivo Rabary-Njaka.

En 1960, lors d'un concours organisé par la mairie d'Antananarivo sous l'impulsion de Richard Randriamanjato, Henri Rabary-Njaka avait remporté le premier prix et le titre de meilleur acteur dans le rôle de Rasamy. En 82 ans d'existence, la troupe n'a connu aucune année blanche, sauf en l'absence de salle de spectacle. Son objectif reste inchangé : transmettre la langue malgache, renforcer l'amour de la patrie, préserver les traditions et assurer la relève grâce à une vingtaine de jeunes comédiens.