Madagascar: Développement personnel - Le leadership gagne en popularité chez les jeunes

Face aux exigences du monde professionnel actuel, la maîtrise de la prise de parole en public et le développement du leadership deviennent des atouts essentiels.

Dans cette perspective, le Tsingy Toastmasters Club poursuit ses activités en proposant un cadre de formation dédié au renforcement des compétences en communication et en leadership.

« Il s'agit d'un laboratoire de formation de leaders et de communicateurs capables d'avoir un impact positif et durable au sein de leur communauté », indique un communiqué relatif au dossier, publié hier.

Le Tsingy Toastmasters Club est un club bilingue (français-anglais) affilié à Toastmasters International. « Il offre un cadre d'apprentissage bienveillant, convivial et dynamique, où chacun peut développer ses compétences en communication, en leadership et en développement personnel grâce à un parcours de formation reconnu à l'échelle internationale », explique Mamitiana Rakotondranaivo, présidente entrante du club, lors de la cérémonie officielle de passation de flambeau avec la présidente sortante, Johanne Rahamefy, avant-hier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Chaque histoire racontée à travers la prise de parole compte. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. L'option de la simplicité est la clé : nul besoin de perfection pour avancer dans le parcours d'apprentissage. L'engagement, lui, est le garant de la croissance de chaque membre et de celle du club », souligne Mamitiana Rakotondranaivo, présidente entrante du club.

L'intérêt des jeunes pour le leadership ne cesse également de croître. « Je m'intéresse au leadership parce que je pense qu'il est important de savoir prendre des initiatives et de pouvoir inspirer les autres. À travers cette formation, je souhaite améliorer ma manière de communiquer, renforcer ma confiance en moi et apprendre à mieux travailler en équipe », témoigne un jeune participant.

La présidente sortante, Johanne Rahamefy, rappelle que Toastmasters dépasse le simple cadre de l'art oratoire pour devenir une véritable école de leadership. « Nous apprenons à exercer un leadership avec le coeur, à pratiquer une communication porteuse de sens, à créer des liens fondés sur le respect, à faire preuve d'empathie et à agir avec authenticité. Mais surtout, nous apprenons à grandir ensemble », a-t-elle souligné.