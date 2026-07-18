Afrique: Basketball 3X3 - Tojo Rasamoelina - « Les Ankoay jouent leur avenir à Harare »

interview

Coach des Ankoay U18 et figure respectée du basketball malgache, Tojo Rasamoelina mènera la sélection nationale au tournoi qualificatif pour l'Afrobasket U18. Il évoque les adversaires de Madagascar, l'apport du nouveau joueur venu des États-Unis et les ambitions de son équipe.

Madagascar affrontera le Zimbabwe, pays hôte, puis la Namibie. Quel regard portez-vous sur ces deux adversaires ?

Le Zimbabwe est un adversaire que Madagascar a déjà affronté en catégorie senior, et nous l'avons déjà battu. En revanche, ce sera une première contre la Namibie. En tant que compétiteur, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire, car le basketball africain a énormément progressé ces dernières années. À Harare, nous n'aurons pas droit à l'erreur. Parmi les trois équipes engagées, une seule décrochera son billet pour l'Afrobasket U18 de Dakar. Notre mission est claire : remporter nos deux matches. Les Ankoay jouent leur qualification et nous devons tout donner pour être présents à Dakar au mois d'août.

Un nouveau joueur, Tesbon Matazaky Raolompanantena, arrivé des États-Unis, a rejoint le groupe. Quel apport peut-il avoir ?

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C'est un joueur qui peut apporter une réelle plus-value au groupe grâce à son impact physique. Il n'était avec nous que depuis quatre jours au moment de cette interview. Nous avons essayé de l'intégrer rapidement à notre système de jeu, qui est totalement nouveau pour lui. Malgré ce court délai, il s'adapte très vite, aussi bien sur le terrain qu'au sein de l'équipe. C'est un garçon sociable, dont la présence rassure l'équipe. Son adresse aux lancers francs ainsi que sa capacité à prendre des rebonds constituent également de précieux atouts.

Avec l'effectif dont vous disposez, Madagascar a-t-il les moyens de se qualifier ?

Lorsque j'ai accepté de prendre en main cette équipe, ma mission était d'inculquer à ces jeunes une véritable culture de la victoire. Plusieurs d'entre eux ont déjà démontré leur potentiel lors des Jeux de la CJSOI. Oui, nous avons les moyens d'aller chercher cette qualification à Harare. Mais cela dépendra avant tout de notre capacité à élever notre niveau de jeu et à remporter plus de matchs que nos adversaires.

Quel message souhaitez-vous adresser aux supporters des Ankoay U18 ?

Nos jeunes joueurs ont besoin du soutien de tout le peuple malgache. Nous avons besoin de vos encouragements, de vos prières et de vos bénédictions. Cette génération possède les qualités pour écrire sa propre histoire, dans la continuité de celle de 2022. Nous donnerons tout sur le terrain pour rendre Madagascar fier.