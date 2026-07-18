Madagascar: Éducation - Génération Mada prône la prise en compte de l'émotion

18 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Génération Mada plaide pour l'intégration de l'éducation socio-émotionnelle dans le programme scolaire.

« Le ministère de l'Éducation nationale a souligné que l'investissement dans la petite enfance porte ses fruits à l'âge adulte. Cela favorise la justice sociale et l'apaisement, tout en permettant aux individus de mieux réussir leur vie une fois grands », a indiqué Nathalie Rakotondramoma, coordinatrice de programmes auprès de Génération Mada, hier, lors de l'événement de restitution nationale du programme Think Equal 2026 de l'Organisation non gouvernementale (ONG) au Centre de formation chrétienne (Fofikri) à Ankadikely Ilafy, hier.

L'apprentissage social et émotionnel est le processus par lequel les apprenants acquièrent les compétences nécessaires pour reconnaître et gérer leurs émotions, développer leur empathie, nouer des relations harmonieuses, prendre des décisions responsables et gérer de manière efficace les situations difficiles, selon un article de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

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Déployé dans cinq régions depuis son démarrage, ce programme touche désormais plus de 13 300 enfants à travers 378 classes, grâce à l'engagement de 337 acteurs éducatifs. Le programme porte ses fruits. Les données collectées révèlent des avancées spectaculaires à tous les niveaux. Du côté des enfants, 91,3 % savent identifier leurs propres émotions et 94,3 % savent les exprimer de façon appropriée. Près de 94 % des enfants parviennent à résoudre les conflits de manière positive, tandis que le respect envers autrui a progressé, selon 99,3 % des enseignants. L'unanimité des enseignants note une nette amélioration de la communication verbale des élèves.

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