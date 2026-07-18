Madagascar: Rugby À XV - Barrages - Le FT Manjakaray remet son titre en jeu

Après une phase de groupes particulièrement disputée, quatre équipes se retrouvent en barrage pour décrocher les deux derniers billets qualificatifs pour les demi-finales du championnat de Madagascar de rugby à XV de première division masculine.

Deux affiches prometteuses sont au programme ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka : le TF d'Anatihazo affrontera l'Uscar à partir de midi, avant le choc entre le FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre, et l'US Ankadifotsy, prévu à 14 heures.

Sacré en 2025, le FT Manjakaray n'a désormais qu'un objectif : poursuivre la défense de son trophée. Une défaite mettrait un terme immédiat à son règne et ouvrirait la voie à un nouveau champion.

« Nous sommes les champions de Madagascar en titre. La pression est de notre côté. Nous n'avons pas droit à l'erreur, car en cas de défaite, nous aurons perdu notre titre de champion de Madagascar», reconnaît Antonio Rabeherison, entraîneur du FT Manjakaray.

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Des propos qui traduisent parfaitement la responsabilité qui pèse sur les épaules des tenants du titre.

Retrouver les favoris

Les joueurs d'Ankady, surnom des rugbymen d'Ankadifotsy, voient dans cette confrontation une occasion unique de renverser la hiérarchie et de confirmer leur progression cette saison. « Nous visons les demi-finales. Nous tâcherons de battre le champion en titre sans état d'âme», prévient l'ouvreur Hery Rakotomanalina, déterminé à créer l'une des grandes surprises du championnat.

L'autre barrage entre le TF d'Anatihazo et l'Uscar s'annonce tout aussi indécis. Le TFA s'appuiera sur la puissance de ses trois-quarts et la mobilité de ses avants pour tenter de faire plier une formation de l'Uscar qui a réalisé l'un des parcours les plus réguliers de la saison. Les deux équipes disposent d'arguments solides pour prétendre au dernier carré.

Les vainqueurs des barrages retrouveront ensuite les deux équipes déjà qualifiées. Le COSFA, seule formation invaincue de la phase régulière, fait figure de principal favori pour le titre grâce à son impressionnante régularité.

De l'autre côté du tableau, le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA), pourtant promu cette saison en Élite fédérale 1, s'est rapidement imposé comme un sérieux prétendant. Porté par une ossature composée de joueurs expérimentés issus des grands clubs de la capitale, le CEA a déjoué tous les pronostics.

Pour le FT Manjakaray, il s'agit de préserver son statut de champion. Pour l'US Ankadifotsy, le TF d'Anatihazo et l'Uscar, l'objectif est de poursuivre le rêve d'un sacre national. Les barrages promettent ainsi deux duels intenses où l'engagement physique et la maîtrise mentale feront toute la différence.