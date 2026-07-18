Afrique: Taekwondo ITF Afrique - Madagascar réunit la zone australe

Compétition zonale. La commission malgache de taekwondo ITF (International Taekwondo Federation) a annoncé, jeudi, une décision prise par plusieurs associations nationales réunies lors d'un stage international à Johannesburg: Madagascar accueillera la première édition de la Coupe d'Afrique de la zone australe.

Cette compétition régionale se tiendra le 8 novembre dans la capitale malgache. « Outre Madagascar, trois pays, à savoir le Mozambique, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ont déjà manifesté leur intérêt. S'agissant d'une coupe, la compétition reste ouverte à la participation d'autres pays du continent », a indiqué Maurice Rakotoarisoa, président de la commission malgache.

Au programme, il y aura les épreuves de combat ou « matsugi » et de « tul » (kata). En regroupement depuis fin 2025, la présélection nationale est formée par les médaillés d'or lors de l'Open de Madagascar en septembre de l'an passé. « Les présélectionnés sont depuis regroupés à chaque période de vacances. Nous entamerons une préparation plus intensive pour les quatre derniers mois avant l'événement », a souligné le responsable. Ce dernier a toutefois évoqué la poursuite de la détection durant les championnats régionaux.

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Le sommet régional d'Alaotra-Mangoro a eu lieu le 11 juillet à Moramanga et celui d'Atsinanana le 12 juillet à Toamasina. Le championnat de Boeny est programmé le 29 juillet et celui d'Analamanga le 8 août. Le championnat de Madagascar se tiendra le 29 août et la Coupe nationale bouclera en beauté la saison vers septembre.