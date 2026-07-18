Afrique: Taekwondo ITF Afrique - Madagascar réunit la zone australe

18 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Compétition zonale. La commission malgache de taekwondo ITF (International Taekwondo Federation) a annoncé, jeudi, une décision prise par plusieurs associations nationales réunies lors d'un stage international à Johannesburg: Madagascar accueillera la première édition de la Coupe d'Afrique de la zone australe.

Cette compétition régionale se tiendra le 8 novembre dans la capitale malgache. « Outre Madagascar, trois pays, à savoir le Mozambique, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ont déjà manifesté leur intérêt. S'agissant d'une coupe, la compétition reste ouverte à la participation d'autres pays du continent », a indiqué Maurice Rakotoarisoa, président de la commission malgache.

Au programme, il y aura les épreuves de combat ou « matsugi » et de « tul » (kata). En regroupement depuis fin 2025, la présélection nationale est formée par les médaillés d'or lors de l'Open de Madagascar en septembre de l'an passé. « Les présélectionnés sont depuis regroupés à chaque période de vacances. Nous entamerons une préparation plus intensive pour les quatre derniers mois avant l'événement », a souligné le responsable. Ce dernier a toutefois évoqué la poursuite de la détection durant les championnats régionaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le sommet régional d'Alaotra-Mangoro a eu lieu le 11 juillet à Moramanga et celui d'Atsinanana le 12 juillet à Toamasina. Le championnat de Boeny est programmé le 29 juillet et celui d'Analamanga le 8 août. Le championnat de Madagascar se tiendra le 29 août et la Coupe nationale bouclera en beauté la saison vers septembre.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.