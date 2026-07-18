Madagascar: Éducation culturelle - Le Quiz Poésie africaine récompense trois jeunes talents malgaches

La Bibliothèque nationale d'Anosy a accueilli, hier, la cérémonie de remise des prix du Quiz Poésie africaine Jacques Rabemananjara - Martial Sinda, organisé à Madagascar.

Créé par le poète et enseignant Thierry Sinda, avec la collaboration de Moa Abaïd, ce concours vise à faire découvrir la littérature africaine aux jeunes, promouvoir la lecture et valoriser le patrimoine littéraire du continent. Pour cette 23e édition, la Bibliothèque nationale s'est associée pour la première fois aux organisateurs.

Organisé en français, le concours portait notamment sur la Négritude, les grands poètes africains et le premier poète malgache. Miangola Ony Rabarinarivo a remporté le premier prix de 250 000 ariary, tandis que Tsarovana Liantso Mampionona et Tiana Andrianina Randrianatoandro ont reçu un satisfecit et 100 000 ariary chacun. Étudiante en littérature, Miangola Ony explique avoir découvert le concours sur la page Facebook de la Bibliothèque nationale : « J'étais heureuse, car c'était une occasion de mettre en pratique ce que j'avais appris en étant étudiante en littérature à l'université ».

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Le concours rend hommage aux poètes Jacques Rabemananjara et Martial Sinda, deux grandes figures majeures de la Négritude. Organisée à la date du premier anniversaire de la disparition de Martial Sinda, la cérémonie a également salué son héritage littéraire tout en mettant en lumière le talent et l'intérêt des jeunes Malgaches pour la littérature africaine.