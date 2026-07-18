Madagascar: Soavimasoandro - Un chauffard tue une fille et s'enfuit

À Soavimasoandro, une jeune femme de 24 ans, fille unique de ses parents, a trouvé la mort après avoir été renversée par un 4x4. Son père a été blessé.

Un accident mortel s'est produit jeudi soir, vers 19 heures, sur la rocade Tsarasaotra-Ivato, au niveau d'Atsimompefiloha, à Soavimasoandro. Un père et sa fille unique, âgée de 24 ans, ont été percutés par un 4x4 blanc alors qu'ils traversaient un passage piéton aménagé sur un dos d'âne. La jeune femme est décédée sur le coup. Son père, grièvement blessé, a été transporté d'urgence à l'hôpital.

Ce soir-là, le père venait de quitter une veillée funèbre avant d'aller chercher sa fille, comme il en avait l'habitude chaque soir après son travail. Sur le chemin du retour, le drame les a frappés de plein fouet. « Cette jeune fille était la fierté de son père. Et voilà ce qui nous arrive. Le conducteur du 4x4 les a renversés avant de prendre la fuite. Nous sommes anéantis », confie un oncle de la victime, ému.

Selon les riverains, le véhicule, venant d'Ivato, circulait à vive allure avant de faucher les deux piétons. Il a pris la fuite immédiatement après l'impact.

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Les caméras de surveillance installées à proximité n'ont pas permis d'identifier clairement la plaque d'immatriculation du véhicule. Les habitants estiment toutefois que les enregistrements du rond-point de Tsarasaotra pourraient fournir des éléments plus précis.

Indignation

La famille, effondrée, rappelle qu'il s'agissait de sa fille unique, célibataire et sans enfant. « Il y a quelques mois seulement, nous étions déjà frappés par un autre deuil. Et aujourd'hui, un nouveau malheur nous atteint sur cette même route. La fille est morte, le père est blessé. Comment pourra-t-il supporter d'apprendre que sa fille n'est plus? », poursuit un proche.

Un autre membre de la famille insiste : « Trois personnes de notre famille ont déjà perdu la vie, renversées par des voitures ici. Nous demandons la construction d'une passerelle pour traverser et l'installation de caméras de surveillance efficaces. Les conducteurs qui commettent ces délits de fuite disparaissent et ne sont jamais retrouvés. »

Hier matin, des habitants ont manifesté leur indignation en bloquant la circulation et en brûlant des pneus. Ils réclament des mesures concrètes pour sécuriser la traversée. La police a eu recours à des grenades lacrymogènes pour les disperser.