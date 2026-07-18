Madagascar: Ambohimanambola - Deux clients tentent d'enlever un chauffeur de taxi

18 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un chauffeur de taxi a échappé de justesse à une tentative d'enlèvement mercredi 15 juillet à Ambohimanambola. D'après lui, deux individus sont montés à bord de son véhicule pour rejoindre le fokontany d'Ampanobe, commune de Masindray, vers 13h 53.

Arrivés sur place, l'un des passagers a tenté de l'étrangler avec une corde, tandis que l'autre le menaçait avec un couteau. Le conducteur, R. S., domicilié à Ambodiaviavy, a réussi à déclencher l'alarme antivol de sa voiture et à appeler à l'aide. Alertés par les cris, des riverains sont intervenus et ont passé à tabac les suspects, avant l'arrivée rapide d'une patrouille de gendarmerie.

Les deux ravisseurs présumés, A. P., 43 ans, résidant à Bemasoandro-Itaosy, et N. K., 25 ans, habitant Isotry, ont été conduits au Centre de santé de base niveau II d'Ambohimanambola pour des soins légers. Ils ont ensuite été placés en garde à vue au poste avancé local.

Le chauffeur a déposé plainte et une enquête a été ouverte. Les gendarmes appellent la population à signaler immédiatement tout comportement suspect pour prévenir de nouveaux actes similaires.

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