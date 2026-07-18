Tunisie: Tunis - Fin de cavale pour une spécialiste des braquages ciblant femmes et mineurs

La Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné à 10 ans de prison une jeune femme reconnue coupable de plusieurs vols avec violence commis dans des jardins publics de la banlieue nord de la capitale.

Selon les éléments du dossier relayé par Mosaïque FM, l'accusée avait mis en place un mode opératoire bien rodé. Elle repérait soigneusement ses victimes, en ciblant notamment les personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles des femmes et des enfants mineurs, avant de les agresser pour leur dérober leur argent et leurs téléphones portables.

Pour parvenir à ses fins, elle n'hésitait pas à recourir à la menace et à la violence, en utilisant parfois des armes blanches. Ces agressions répétées avaient fini par instaurer un climat de peur auprès des visiteurs des espaces publics concernés.

Les investigations menées par les services de sécurité ont permis d'identifier l'auteure des faits, qui s'est avérée être une récidiviste connue des services judiciaires. Elle venait d'ailleurs de sortir de prison avant de reprendre ses activités criminelles.

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L'enquête a également révélé une stratégie particulière employée par la suspecte pour échapper à son identification. Elle se rasait entièrement la tête et adoptait une apparence ainsi qu'une gestuelle masculines, dans le but de tromper ses victimes et de compliquer son repérage par les enquêteurs.

Après examen du dossier, la Chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé une peine de 10 ans de prison à son encontre.