Tunisie: 2e édition du Festival International des ARTs Populaires d'Oudhna Du 22 juillet au 2 août 2026

Placée sous l'égide du Ministère des Affaires culturelles, organisée par la Délégation régionale des Affaires culturelles de Ben Arous, en partenariat avec l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, l'Institution Nationale pour le Développement des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques et le Théâtre de l'Opéra de Tunis, la deuxième édition du Festival International des Arts Populaires d'Oudhna se tiendra au théâtre antique du site archéologique d'Oudhna, du 22 juillet au 2 août 2026.

Ce rendez-vous culturel confirme la place grandissante du festival en tant que plateforme nationale dédiée à la célébration des musiques populaires, des danses traditionnelles et des arts du spectacle. Il s'inscrit dans la vision nationale visant à valoriser le patrimoine culturel immatériel et à redonner vie aux sites archéologiques à travers des projets culturels ambitieux, faisant du patrimoine un espace vivant de création, de rencontre et de dialogue.

La deuxième édition s'ouvrira le 22 juillet avec une grande soirée arabe animée par la star égyptienne Ahmed Chiba, qui participera pour la première fois au festival. Dix autres soirées artistiques se succéderont ensuite, mettant à l'honneur le patrimoine musical et populaire tunisien, avec la participation d'artistes et de créateurs de renom, selon le programme suivant :

22 juillet : Soirée d'ouverture avec l'artiste égyptien Ahmed Chiba.

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23 juillet : Spectacle « Rabboukh » de Hatem Lajmi.

24 juillet : Spectacle « Ez-Zarda » de Najla la Tunisienne.

25 juillet : Spectacle « Sinouj » de Ahmed Ben Jami.

26 juillet : Soirée réunissant Hichem Salem et Tlili Gafsi.

27 juillet : Soirée de Mohamed Ali El Asmar.

28 juillet : Soirée avec Habib Chankaoui et Atef Nour.

29 juillet : Spectacle folklorique par les troupes Essaf, Ghabtin, Essata et El Manara.

30 juillet : Soirée de Abdelkrim Benzarti.

31 juillet : Spectacle « El Fallaga » de Nasreddine Chbile.

2 août : Soirée de clôture avec Hédi Habouba.

À travers cette programmation riche, la deuxième édition ambitionne d'attirer un large public venu de toutes les régions de la Tunisie ainsi que de l'étranger, en proposant une rencontre harmonieuse entre authenticité et modernité. Le théâtre antique d'Oudhna deviendra ainsi un espace où l'histoire dialogue avec l'art, offrant une expérience culturelle qui illustre la capacité du patrimoine à demeurer une source vivante d'inspiration et de créativité.

Festival International des Arts Populaires d'Oudhna... Nous vous attendons nombreux. Soyez au rendez-vous !