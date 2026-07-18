Tunisie: Bebe au festival international de Hammamet - Une voix libre

Entourée de musiciens remarquables, Bebe a donné un concert à son image: sincère, généreux et maîtrisé. Entre ballades intimistes et morceaux plus rythmés, elle a su installer une proximité avec le public, malgré un français hésitant qu'elle a utilisé avec une touchante spontanéité pour s'adresser au public présent.

Il y a des premières qui sont attendues et qui finissent par conquérir ou par laisser indifférent. Le passage de la chanteuse espagnole Bebe sur la scène du Festival international de Hammamet a satisfait un certain engouement. Dans la soirée du 15 juillet, l'artiste a offert au public de l'amphithéâtre une prestation de près d'une heure et demie, confirmant son statut de figure de la scène hispanophone contemporaine.

Entourée de musiciens remarquables, Bebe a donné un concert à son image : sincère, généreux et maîtrisé. Entre ballades intimistes et morceaux plus rythmés, elle a su installer une proximité avec le public, malgré un français hésitant qu'elle a utilisé avec une touchante spontanéité pour s'adresser au public présent. Cette première rencontre avec la Tunisie s'inscrivait parfaitement dans l'esprit de la 60e édition anniversaire du Festival international de Hammamet, placée sous le slogan « Endless Memories».

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L'artiste espagnole a également choisi de célébrer un accomplissement central dans sa carrière : celui de «Pafuera Telarañas», l'album qui l'a révélée au grand public il y a vingt-deux ans. Sorti en 2004 et produit par Carlos Jean, ce disque a marqué toute une génération grâce à des titres devenus incontournables comme « Malo», «Ella» ou encore «Siempre me quedará».

Autant de chansons qui ont façonné une carrière portée par une écriture sensible, humaine et résolument engagée. Le concert a ainsi offert un voyage à travers les différentes étapes de son parcours artistique. «7 horas», «Respirar», «Mi Guapo», «La Bicha» ou encore «Tu Silencio » se sont succédé.

Parmi les invités figuraient également l'ambassadeur d'Espagne en Tunisie, Isidro González Afonso, des représentants de l'ambassade, de l'Institut Cervantes et de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid). Le public présent était en grande partie hispanophile, hispanophone et espagnol.

Bien au-delà de la musique, Bebe continue de porter un message humaniste qui caractérise son oeuvre depuis ses débuts. Son répertoire, nourri d'influences flamenco, pop, rock et chanson d'auteur, défend la liberté, la dignité et l'émancipation, avec une attention particulière consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Son célèbre titre «Malo» traduit cet engagement. La chanteuse a tenu à remercier le public tunisien dans un français soigneusement préparé, qu'elle lisait sur son téléphone : «Merci pour votre présence, votre amour... C'est ma première fois en Tunisie et je suis heureuse de vous rencontrer». Une déclaration simple, chaleureuse et sincère qui a suscité une vive émotion.