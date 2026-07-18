Afrique: Finale de la coupe du monde - La fumée des gigantesques feux de forêt au Canada inquiète la FIFA

La fumée des gigantesques feux de forêt au Canada suscite de réelles inquiétudes à la veille de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine, prévue dimanche au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Toutefois, à ce stade, la rencontre n'est pas menacée d'un report.

Les fumées ont dégradé la qualité de l'air dans plusieurs régions du nord-est des États-Unis, notamment à New York et dans le New Jersey. Ces derniers jours, des indices de qualité de l'air (AQI) ont atteint des niveaux préoccupants, conduisant même au report de certaines compétitions sportives, comme un match de baseball de la MLB à Cleveland.

Les prévisions météorologiques sont néanmoins plutôt rassurantes pour dimanche. Un front pluvieux attendu samedi devrait contribuer à disperser une partie des fumées. Les météorologues anticipent ainsi une amélioration de la qualité de l'air avant le coup d'envoi, même si elle ne devrait pas être optimale. Une légère brume pourrait toutefois rester visible dans le ciel, sans atteindre des niveaux jugés suffisamment dangereux pour empêcher la tenue de la rencontre.

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La FIFA suit la situation de près. Les organisateurs ont indiqué qu'ils surveillent en permanence les relevés de qualité de l'air et restent en contact avec les autorités sanitaires et météorologiques. Si les conditions venaient à se dégrader brutalement, des mesures pourraient être prises, mais aucun report n'est actuellement envisagé.

En résumé, la fumée provenant des feux de forêt au Canada constitue un facteur de vigilance, notamment pour la santé des joueurs, des officiels et des quelque 80 000 spectateurs attendus. Toutefois, selon les dernières prévisions, la finale devrait se dérouler comme prévu, avec une qualité de l'air jugée acceptable malgré la persistance possible d'une légère brume.