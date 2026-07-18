Tunisie: STEG - Voici la liste des régions concernées par les coupures d'électricité ce soir

Dans le cadre de la gestion de la demande croissante en électricité en cette période de forte chaleur, la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) a annoncé la mise en place de coupures périodiques programmées dans plusieurs régions du pays pour ce samedi 18 juillet 2026, à partir de cette nuit.

Selon un communiqué de la STEG, ces interruptions temporaires de l'alimentation électrique interviendront au courant de la soirée jusqu' 22 heures, dans le cadre du programme de délestage visant à préserver l'équilibre du réseau national face à la hausse exceptionnelle de la consommation.

Cette mesure intervient alors que la Tunisie traverse une période de fortes températures, entraînant une augmentation importante de la demande en électricité, notamment en raison de l'utilisation intensive des climatiseurs.

La STEG a appelé les citoyens à prendre leurs dispositions et à réduire, autant que possible, leur consommation durant les périodes de pointe afin de contribuer à limiter la pression sur le réseau électrique national.

Voici la liste complète des régions concernées par les coupures périodiques d'électricité programmées pour ce soir :