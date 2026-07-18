Tunisie: Aucun pays n'a régressé en 2026

Selon le rapport de la Banque mondiale sur les Revenus par tête d'habitant (RNB), rendu public début juillet, aucun pays n'a régressé en 2026, parmi les 218 économies examinées.

Six pays ont en revanche réalisé un parcours remarquable; le Togo qui a progressé des pays à faibles revenus pour se classer parmi les pays à revenu intermédiaire inférieur; ensuite, ce sont la Jordanie, la Micronésie, les Philippines, le Sri Lanka et le Vietnam qui se sont hissés parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur.

Et chacun de ces pays est parvenu à améliorer son classement par une voie qui lui est propre. Pour le Togo, l'amélioration du classement est due à une révision à la baisse de sa population à hauteur de 11,7%, selon les résultats de son dernier recensement en 2022. Pour le cas de la Jordanie, un pays pourtant situé dans une région secouée par les guerres, le changement de catégorie est le fruit d'une révision approfondie de ses comptes nationaux qui a permis de conclure que « l'activité économique était en réalité supérieure de près de 10 % aux estimations antérieures ».

S'agissant de la Micronésie, la performance a été principalement portée par la dynamique des secteurs de la construction et de l'agriculture.

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Les Philippines ont, de leur côté, réalisé une croissance moyenne de 5,8% au cours des cinq dernières années, portée par une amélioration générale de son activité économique et non pas par un seul secteur.

Le même constat est quasiment enregistré au Sri Lanka qui, après avoir frôlé l'effondrement en 2022, a vu son PIB augmenter de 5% en 2025, porté essentiellement par les services financiers et le tourisme.

Enfin, pour le Vietnam, le RNB a augmenté de 10% par an au cours des cinq dernières années, avec une croissance du PIB de 7% et 8% en 2024 et 2025. Au cours de ces deux exercices, les exportations ont bondi de 15% selon la Banque mondiale.

Il est à signaler, enfin, que la classification par tranche de la Banque mondiale n'est pas statique. Elle est au contraire révisée selon l'évolution de l'économie mondiale.

La tranche des pays à faible revenu, par exemple, a évolué d'un seuil de 1135 dollars par tête en 2025 à 1175 en 2026. La tranche des pays à revenus élevés est également passée de 13.935 en 2025 à 14 375 dollars par tête en 2026. Et enfin, pour les deux tranches intermédiaires, la ligne médiane a bougé de 4495 à 4635 dollars par tête.