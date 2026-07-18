Afrique du Nord: Black-out en Libye - L'Égypte mobilisée pour soutenir le rétablissement de l'électricité

Une panne générale d'électricité a touché plusieurs villes et régions de Libye dans la nuit de vendredi à samedi, plongeant une grande partie du pays dans le noir.

Les autorités ont annoncé le lancement d'un plan de rétablissement progressif du réseau électrique avec le soutien de l'Égypte.

Le ministère de l'Électricité a indiqué, samedi, que le ministre Awad Al-Badri est parvenu à un accord avec les autorités égyptiennes afin de rétablir l'alimentation électrique via les lignes d'interconnexion entre la Libye et l'Égypte. Cette mesure doit permettre de remettre sous tension les principales centrales électriques et d'engager la restauration progressive du réseau national.

Selon le ministère, la panne est due à l'arrêt soudain de plusieurs grandes centrales de production, notamment celles d'Al-Khalij et de Misrata, entraînant l'effondrement de l'alimentation électrique dans la majorité des régions du pays.

Par ailleurs, la chaîne Libya Al Ahrar rapporte que les coupures d'électricité durent habituellement entre quatre et sept heures par jour. Dans le sud de Tripoli, elles atteignent jusqu'à dix heures quotidiennes, une situation qui suscite un vif mécontentement parmi les habitants de plusieurs villes libyennes.