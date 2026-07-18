Afrique du Nord: Internet et mobile - La Tunisie parmi les pays arabes où les services numériques coûtent le moins cher

La Tunisie affiche une bonne performance en matière d'accessibilité financière des services numériques. Selon un récent rapport de l'Instance nationale des télécommunications (INT), basé sur les données de l'Union internationale des télécommunications (UIT), le pays se classe deuxième au Maghreb et huitième dans le monde arabe en termes de rapport entre le coût des services numériques et le revenu national brut (RNB) par habitant.

Cette étude met en évidence la compétitivité des prix des services de téléphonie mobile et d'Internet en Tunisie, notamment à travers l'analyse du "panier de services numériques à forte consommation", qui comprend chaque mois 140 minutes d'appels, 20 messages SMS et 5 gigaoctets de données Internet.

Selon les résultats du rapport, un citoyen tunisien consacre en moyenne 1,53 % de son revenu national brut mensuel pour bénéficier de ce panier numérique.

Un niveau jugé « très positif » par l'INT, puisqu'il reste inférieur au seuil recommandé par la Commission du haut débit pour le développement durable des Nations unies, qui préconise que le coût des services numériques ne dépasse pas 2 % du revenu national brut par habitant.

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Un coût parmi les plus faibles à l'échelle mondiale

En termes de coût nominal, le prix mensuel de ce panier numérique s'élève en Tunisie à 16,8 dinars, soit environ 5,31 dollars américains.

Ce niveau place la Tunisie au 32e rang mondial sur 219 pays analysés, parmi les pays où le coût nominal des services numériques est le plus faible.

À l'échelle maghrébine, la Tunisie occupe la deuxième position, derrière la Libye (0,76 % du revenu consacré aux services numériques), mais devant l'Algérie (1,62 %), l'Égypte (1,92 %), le Maroc (2,15 %) et la Mauritanie (3,67 %).

La Tunisie première hors Golfe dans le monde arabe

Dans le classement arabe, la Tunisie se positionne à la huitième place sur 22 pays étudiés. Elle figure également comme le pays le mieux classé parmi les États arabes ne faisant pas partie du Conseil de coopération du Golfe (CCG), à l'exception de la Libye.

Le rapport souligne que le coût moyen du même panier numérique dans les pays arabes atteint 11,1 dollars, soit environ deux fois plus que le niveau enregistré en Tunisie.

Comparativement aux moyennes continentale et mondiale, la Tunisie affiche également une situation favorable. La part du revenu consacrée aux services numériques s'élève à 1,53 %, contre 8 % en moyenne en Afrique et 1,54 % au niveau mondial.

Pour l'Instance nationale des télécommunications, cette combinaison entre des prix compétitifs et le niveau de revenu des ménages constitue un indicateur favorable pour l'inclusion numérique.

Elle estime que cette compétitivité tarifaire peut également contribuer à renforcer l'attractivité de l'économie tunisienne, soutenir le développement des start-up et encourager l'arrivée d'investissements étrangers dans les secteurs liés à la transformation digitale et à l'innovation.