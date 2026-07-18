Tunisie: Le soleil devient rouge à Tunis - Que s'est-il passé dans le ciel de la capitale ?

Le coucher du soleil observé vendredi soir dans le ciel de Tunis a suscité la curiosité de nombreux citoyens. L'astre est apparu avec des teintes différentes de celles habituellement observées, notamment après une journée marquée par des températures élevées.

Face aux interrogations des Tunisois, Sara Snoussi, directrice du service Espace de l'Univers à la Cité des sciences de Tunis, a apporté des explications scientifiques sur ce phénomène.

Intervenant samedi 18 juillet 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, elle a rappelé que le Soleil est une immense masse de gaz où se produisent de nombreuses réactions générant de l'énergie.

Cette énergie atteint la Terre sous forme de lumière, après un voyage d'environ huit minutes.

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Selon la spécialiste, la lumière solaire est composée de plusieurs couleurs, chacune caractérisée par une longueur d'onde différente.

Lorsqu'elle traverse l'atmosphère terrestre, sa diffusion varie en fonction de ces longueurs d'onde et de plusieurs facteurs, notamment la distance parcourue.

Pourquoi le soleil devient-il rouge au coucher ?

Sara Snoussi a expliqué que la lumière bleue, dont la longueur d'onde est plus courte, se diffuse davantage dans l'atmosphère, tandis que la lumière rouge, caractérisée par une longueur d'onde plus longue, traverse plus facilement cette couche.

Au moment du coucher du soleil, les rayons lumineux parcourent une distance plus importante dans l'atmosphère avant d'atteindre l'observateur. Ce phénomène réduit la présence des couleurs à courte longueur d'onde et favorise l'apparition des teintes rouges et orangées.

La spécialiste a ainsi précisé que cette coloration particulière du soleil constitue un phénomène naturel lié aux propriétés de la lumière et à son interaction avec l'atmosphère, et ne représente pas un signe inhabituel ou inquiétant.

Ce spectacle lumineux, observé régulièrement dans différentes régions du monde, peut toutefois varier en intensité selon les conditions atmosphériques, notamment la présence de particules dans l'air, la poussière ou les variations météorologiques.