Tunisie: Grand Tunis - Voici les régions concernées par les coupures d'électricité aujourd'hui

Face à la forte hausse de la consommation d'électricité provoquée par la vague de chaleur exceptionnelle qui touche la Tunisie, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) annonce le recours à des coupures tournantes dans plusieurs zones du Grand Tunis ce samedi 18 juillet 2026, entre midi et 16 heures.

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé, ce samedi 18 juillet 2026, la possibilité de procéder à des coupures périodiques et temporaires de l'électricité dans plusieurs zones du Grand Tunis, dans le cadre des mesures visant à préserver la sécurité et la continuité du réseau électrique national.

Selon un communiqué de la société, ces interruptions pourront intervenir entre 12h00 et 16h00, de manière intermittente, dans plusieurs délégations et quartiers du Grand Tunis.

Les zones concernées sont notamment :

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Tunis ;

Ben Arous ;

La Nouvelle Médina ;

Les Berges du Lac ;

Radès ;

Fouchana ;

El Mghira ;

Borj Cédria ;

Sokra;

El Mourouj;

Sidi Rezig ;

Sanhaja ;

Riadh El Andalous ;

Ariana ;

La Manouba.

La STEG précise que la liste des zones concernées n'est pas définitive et que d'autres secteurs pourraient être touchés en fonction de l'évolution de la situation du réseau.

La société indique également que le rétablissement de l'électricité se fera automatiquement, sans notification préalable, appelant les citoyens concernés à prendre les précautions nécessaires, notamment pour protéger leurs équipements électriques.

Ces coupures interviennent alors que la Tunisie traverse une période de chaleur exceptionnelle, avec des températures dépassant localement les 45 °C et atteignant près de 50 °C dans certaines régions.

Cette situation entraîne une augmentation importante de la demande en électricité, notamment en raison de l'utilisation massive des climatiseurs et des équipements de refroidissement, mettant sous pression le système électrique national.

Pour toute urgence ou demande d'information, la STEG met à la disposition de ses clients son service d'assistance au 71 239 222, ainsi que les numéros de contact figurant sur les factures de consommation.