Tunisie: Canicule extrême - Quatre villes tunisiennes dans le top 10 mondial

Avec une température maximale de 49,7 °C enregistrée hier vendredi 17 juillet 2026, Kairouan s'est hissée au sommet du classement mondial des villes les plus chaudes, selon les données citées par l'expert en climatologie Ameur Bahba.

La Tunisie place également quatre villes dans le top 10 mondial, confirmant l'intensité exceptionnelle de la vague de chaleur qui frappe actuellement le pays.

La Tunisie a vécu hier l'une des journées les plus chaudes de cet été. Plusieurs régions ont enregistré des températures proches des 50 °C, dans un contexte marqué par la persistance d'une masse d'air extrêmement chaude en provenance des régions désertiques.

Dans une vidéo publiée par l'Observatoire tunisien de la météorologie et du climat, l'enseignant-chercheur en géographie et spécialiste du climat Ameur Bahba a indiqué que Kairouan a enregistré hier une température de 49,7 °C, ce qui la place en tête du classement mondial des températures maximales relevées pour la journée du vendredi 17 juillet.

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Selon les données présentées, quatre villes tunisiennes figurent parmi les dix localités ayant enregistré les températures les plus élevées au monde hier.

Le classement est dominé par :

Kairouan (Tunisie) : 49,7 °C

Aéroport de Koweït : 49,6 °C

Bouchegouf (Algérie) : 49,4 °C

Bouzbey (Ouzbékistan) : 48,7 °C

Machikoudouk (Ouzbékistan) : 48,6 °C

Zaghouan (Tunisie) : 48,6 °C

Dehloran (Iran) : 48,5 °C

Takrat (Algérie) : 48 °C

Béja (Tunisie) : 47,9 °C

Jendouba (Tunisie) : 47,9 °C

Une masse d'air chaud toujours présente

Ameur Bahba a rappelé que la Tunisie a connu ces derniers jours une succession de températures extrêmes, avec des valeurs dépassant largement les normales saisonnières dans plusieurs régions.

"Aujourd'hui, nous avons atteint 49,7 degrés à Kairouan", a-t-il expliqué, précisant que d'autres zones ont également enregistré des niveaux très élevés, notamment Jemmal avec près de 49 °C, ainsi que plusieurs régions de l'ouest et du centre du pays avec des températures comprises entre 47 et 48 °C.

Les régions du bassin de la Medjerda, du centre et de l'ouest tunisien ont particulièrement été touchées par cette vague de chaleur, sous l'effet d'une remontée d'air chaud continental et désertique.

Selon l'analyse météorologique présentée par Ameur Bahba, la masse d'air chaud continuera à influencer la Tunisie durant les prochains jours, maintenant des températures très élevées, notamment dans les régions intérieures.

"Kairouan, Tozeur et plusieurs zones continentales pourraient encore enregistrer des maximales proches de 47 à 48 °C, tandis que les régions du nord, notamment dans le bassin de la Medjerda, pourraient atteindre 45 à 46 °C", a-t-il ajouté.

Cette situation confirme le caractère exceptionnel de cet épisode caniculaire, qui intervient en plein mois de juillet, une période déjà connue pour ses fortes chaleurs mais où certains records sont actuellement dépassés.