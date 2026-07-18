Tunisie: Le Red Star et le Cercle Bruges s'intéressent au jeune international tunisien Rayen Annan

18 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le jeune international tunisien Rayen Annan suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens durant ce mercato estival. Selon le site spécialisé Africa Foot, le Red Star FC, récemment promu en Ligue 2 française, ainsi que le Cercle Bruges en Belgique, ont entamé des contacts préliminaires afin de se renseigner sur les conditions d'un éventuel recrutement du joueur de l'Étoile sportive du Sahel.

La direction du club sahélien aurait donné son accord de principe pour un départ de son joueur, tout en fixant ses exigences financières.

L'Étoile souhaiterait recevoir une offre officielle d'au moins 600 000 dollars américains pour ouvrir des négociations avancées concernant un transfert.

De son côté, Rayen Annan privilégierait une expérience européenne. Le jeune international tunisien considère qu'un départ vers un championnat plus compétitif pourrait lui permettre de poursuivre sa progression et de franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Les prochaines semaines devraient donc être décisives pour déterminer l'avenir du joueur, très suivi sur le marché des transferts.

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