Tunisie: Mercato - Al Hazm saoudien propose un prêt de Aboubacar Diakité à l'Espérance

18 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le club saoudien d'Al Hazm a formulé une offre à l'Espérance sportive de Tunis pour obtenir les services de l'attaquant Aboubacar Diakité sous forme de prêt pour une saison.

Selon les informations disponibles, la proposition saoudienne s'élève à 300 000 dollars en contrepartie du prêt de l'attaquant espérantiste.

Al Hazm, dirigé par l'entraîneur tunisien Jalel Kadri, poursuit ainsi son recrutement durant ce mercato estival. Le club saoudien avait déjà engagé récemment le défenseur tunisien Mohamed Amine Ben Hmida, en provenance également de l'Espérance sportive de Tunis.

Les discussions entre les deux clubs devraient déterminer les modalités d'un éventuel accord concernant l'avenir de Aboubacar Diakité.

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