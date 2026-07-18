Tunisie: Coupures d'électricité à Sidi Bouzid - Un dispositif d'urgence pour les patients sous oxygène

Face aux perturbations de l'alimentation électrique enregistrées ces derniers jours, plusieurs services locaux et régionaux de Sidi Bouzid ont annoncé la mise en place de mesures urgentes pour garantir la sécurité des patients utilisant des concentrateurs d'oxygène à domicile.

Dans des communiqués publiés au cours des dernières heures, les autorités locales ont indiqué que les structures sanitaires concernées se tiennent prêtes à intervenir afin d'assurer la continuité de la prise en charge médicale durant les périodes de coupure de courant.

Les délégations de Meknassi, Ben Aoun, Regueb et Menzel Bouzaiane ont notamment précisé que leurs hôpitaux locaux sont disposés à accueillir et héberger les patients dépendants de concentrateurs d'oxygène, lorsque l'interruption de l'électricité empêche l'utilisation normale de leurs équipements à domicile.

Un appel aux familles et à la Protection civile

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L'hôpital universitaire de Sidi Bouzid ainsi que les directions sanitaires locales ont appelé les familles concernées à prendre contact avec leurs services ou avec la Protection civile, notamment lorsqu'elles ne disposent pas d'un moyen de transport privé pour déplacer les patients vers les établissements de santé.

Cette mobilisation vise particulièrement les personnes dont l'état de santé nécessite une alimentation électrique continue pour leurs appareils d'assistance respiratoire.

Par ailleurs, les autorités locales ont lancé un appel aux citoyens afin qu'ils prennent les précautions nécessaires pour protéger leurs appareils électroniques sensibles pendant les périodes de perturbation du réseau.

Elles recommandent notamment d'éviter de remettre immédiatement en marche les équipements après le retour du courant électrique et d'attendre quelques minutes, le temps que la tension se stabilise complètement.

Ces mesures interviennent dans un contexte marqué par une forte pression sur le réseau électrique national, en raison de la hausse importante de la consommation durant la période de fortes chaleurs que traverse actuellement la Tunisie.