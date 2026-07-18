Tunisie: Canicule et baignade ? L'état des plages et les consignes de sécurité pour ce week-end

Alors que nous sommes au coeur de la saison estivale, propices aux vacances balnéaires, plusieurs Tunisiens se retrouvent pris au piège. Suffoquant sous un dôme de chaleur extrême qui frappe le pays, ils sont aussi contraints de composer avec des coupures de courant et d'eau potable !

Sous de pareilles conditions, le seul moyen pour se rafraichir est de prendre la direction de la plage. Cependant, est-il raisonnable de se baigner dans de telles conditions météorologiques ? Les autorités, notamment sanitaires n'interdisent pas les baignades de façon stricte mais appellent à une prudence maximale sur le littoral. Dès lors si la baignade reste autorisée, elle est soumise à des restrictions horaires strictes et reste formellement interdite sur 49 plages polluées de la République.

Les plages de la banlieue, du Sahel et du Sud

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Chaleur oblige, les côtes tunisiennes s'apprêtent à connaître une affluence record en cette fin de journée du samedi 18 juillet et pour la journée de demain, dimanche 19 juillet 2026. Pour les habitants de la Capitale, la ruée sera sûrement enregistrée vers les plages de la banlieue. Cependant, si l'on compte peupler la côte banlieusarde, il va d'abord falloir respecter les consignes de l'Institut National de la Météorologie et ceux de la Protection civile qui, tous deux ont lancé un appel à publier à la vigilance. En effet, durant ce week-end en cours, les baignades affichent un profil contrasté.

Le Golfe de Tunis, allant de La Marsa, à Gammarth et en passant par Amilcar, El Kram et La Goulette, les estivants vont hélas faire face à une mer agitée en raison d'un renforcement des vents d'Est. Certes la baignade ne serait pas catégoriquement interdite, mais une telle atmosphère maintient les drapeaux d'alerte de la banlieue Nord à l'orange, voire au rouge.

En revanche, pour le reste du littoral tunisien, s'étendant du Cap Bon, c'est-à-dire Hammamet et Kélibia pour arriver jusqu'aux plages du Sahel, notamment Sousse, Monastir et Mahdia et en passant par les plages du Sud, soit à Sfax, Gabès et Djerba, les conditions seraient plutôt meilleures et les drapeaux oscilleraient entre le vert et l'orange.

Les estivants bénéficieront d'une mer peu agitée avec des conditions globalement favorables, même si le développement de cellules orageuses isolées en fin d'après-midi sur les côtes Nord-Ouest peut localement modifier la violence des courants. Cependant la mer sera belle et globalement calme à Bizerte et aux plages environnantes aussi bien aujourd'hui samedi 18 juillet que demain dimanche 19 juillet 2026. Les prévisions annoncent des baignades calmes où les indices sont au vert.

Les précautions à prendre

Face à cette chaleur étouffante, les autorités médicales rappellent que la baignade en période de canicule obéit à des règles de sécurité strictes. Les spécialistes de la santé imposent un « black-out » horaire total entre 12h00 et 16h00. Durant ce créneau critique, l'indice UV atteint son summum dangereux et le différentiel thermique entre l'air ambiant et l'eau augmente de manière exponentielle les risques de choc thermique (hydrocution), de déshydratation aiguë et de coup de chaleur mortel.

Il est donc recommandé de privilégier les baignades matinales pour rebrousser chemin vers 10 heures ou encore de n'y aller qu'une fois le soleil n'est plus en plein zénith, soit en fin d'après-midi après 17h00 où les baignades post-crépusculaires sont plus sereines.

Par ailleurs, et outre le timing de la baignade, il est à rappeler que l'Office National de la Protection Civile a formellement interdit de s'aventurer dans les eaux des plages sauvages, celles isolées ou rocheuses et dépourvues de maîtres-nageurs sauveteurs. Dans ce genre de plage, la formation de courants d'arrachement invisibles de surface représente un piège fatal, même pour les nageurs chevronnés.

Les automobilistes sont également invités à stationner à l'ombre, à s'hydrater régulièrement à raison d'un verre d'eau toutes les heures et à respecter scrupuleusement les couleurs des drapeaux hissés sur les postes de secours afin d'éviter que les vacances ne basculent dans le drame.