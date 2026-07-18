Tunisie: Trois navires SAR de 20 mètres livrés au pays par un chantier naval italien

La Tunisie a renforcé ses moyens d'intervention en mer avec la réception de trois nouvelles unités de recherche et de sauvetage (SAR - Search and Rescue), construites par le chantier naval italien Cartubi, basé à Trieste.

Dans une publication officielle, le chantier italien a annoncé que les trois navires, d'une longueur de 20 mètres chacun, ont été officiellement livrés après leur transfert maritime vers Tunis et l'achèvement des différentes procédures logistiques et administratives.

Selon Cartubi, les trois unités avaient quitté son chantier de Trieste le 5 juin 2026 à 15h15 à bord de la barge Susanna, remorquée par le navire Piemonte, en direction de la capitale tunisienne.

Après leur arrivée à destination, les opérations finales de remise ont été effectuées en présence d'un représentant du chantier italien chargé d'accompagner les dernières étapes du projet et la livraison officielle des embarcations.

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Des unités destinées aux opérations de recherche et de sauvetage

Les navires livrés appartiennent à la catégorie SAR (Search and Rescue), spécialisée dans les missions de recherche et de sauvetage en mer. Ces unités sont conçues pour intervenir dans des situations d'urgence maritime, notamment pour porter assistance aux personnes en difficulté et participer aux opérations de secours.

Cartubi précise que la réalisation et le transfert de ces bâtiments nécessitent une coordination étroite entre les aspects techniques, maritimes, logistiques et administratifs, ainsi qu'une planification rigoureuse des opérations de transport.

Le chantier naval Cartubi a indiqué que ces trois unités ont été construites dans ses installations de Trieste pour le compte d'un important organisme maritime international, sans préciser l'identité du destinataire final.

Cette livraison illustre le développement de la coopération dans le domaine maritime et le renforcement des moyens dédiés aux opérations de secours en mer Méditerranée, où les capacités d'intervention rapide constituent un enjeu majeur pour les pays riverains.

Avec ces trois nouveaux navires, les capacités tunisiennes en matière de recherche et de sauvetage maritime disposent désormais de nouveaux équipements destinés à améliorer l'efficacité et la rapidité des interventions en mer.