Tunisie: Cette ville tunisienne enregistre la température la plus élevée au monde

La ville de Kairouan a enregistré, vendredi 17 juillet 2026, la température la plus élevée au monde, selon l'Observatoire tunisien de la météo et du climat (OTMC).

D'après les données publiées par l'OTMC, cité par le professeur Amer Bahba, Kairouan a atteint 49,7°C à 14h, dépassant ainsi le précédent record de température enregistré pour un mois de juillet en Tunisie, qui était de 49,2°C.

Cette valeur constitue, selon l'observatoire, un record historique sur le plan climatique pour le mois de juillet en Tunisie, dans un contexte marqué par une vague de chaleur intense qui touche plusieurs régions du pays.

La station de Kairouan devance ainsi plusieurs zones du monde connues pour leurs températures extrêmes. L'aéroport du Koweït a enregistré 49,6°C, suivi de Bouchkouf en Algérie avec 49,4°C, tandis que Bouzoubey en Ouzbékistan a atteint 48,7°C et Machikodok, également en Ouzbékistan, 48,6°C.

Ces relevés placent Kairouan au sommet du classement mondial des températures enregistrées durant cette journée, illustrant l'intensification des épisodes de chaleur extrême liés aux évolutions climatiques.