Tunisie: Rumeurs d'incendie dans une prison - Le Comité Général des Prisons et de la Rééducation sort du silence

Le Comité Général des Prisons et de la Rééducation (CGPR) a catégoriquement démenti, samedi, les informations relayées sur certaines pages et plateformes des réseaux sociaux faisant état d'un incendie dans un établissement pénitentiaire ayant provoqué des cas d'asphyxie parmi les détenus.

Dans un communiqué, le CGPR affirme que ces allégations sont "totalement dénuées de tout fondement", assurant qu'aucun incendie ni incident de cette nature n'a été enregistré dans les unités pénitentiaires concernées.

L'organisme précise que les établissements pénitentiaires sont dotés d'un dispositif intégré de sécurité et de prévention des risques.

Ce système repose notamment sur la maintenance régulière des équipements et des installations, en particulier des groupes électrogènes, ainsi que sur la disponibilité de réservoirs d'eau de secours permettant d'assurer la continuité de l'approvisionnement en cas de coupure d'eau ou d'électricité.

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Le Comité Général des Prisons et de la Rééducation a, par ailleurs, appelé les citoyens, les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à vérifier les informations auprès des sources officielles avant toute diffusion.

Le CGPR a enfin indiqué qu'il se réservait le droit d'engager les procédures judiciaires nécessaires contre toute personne impliquée dans la propagation de fausses informations ou de rumeurs susceptibles de semer la confusion, de porter atteinte au bon fonctionnement des établissements pénitentiaires et de nuire aux institutions de l'État.